İmamoğlu: ''Birleşe birleşe kazanacağız. Bu memleketin suratı asıklardan kurtulması lazım''

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İBB Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Hatay Samandağ’da Hz. Hızır Aleyhisselam Türbesi’ni ziyaret etti. Akşener ve İmamoğlu, türbe ziyaretinin ardından yakındaki meydanı dolduran ve kendilerine sevgi gösterilerinde bulunan depremzedelerle bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İBB Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Hatay Samandağ’da depremzedelerle bir araya geldi. Çiğdede Asri Mezarlığı’nda buluşan Akşener ve İmamoğlu, Tank Teğmen şehit Ali Emre Fırıncıoğulları’nın kabri başında dua etti. Hz. Hızır Aleyhisselam Türbesi’ne gitmek için yola çıkan Akşener ve İmamoğlu’nu taşıyan otobüs, Samandağlıların yoğun ilgisi nedeniyle yol almakta zorlandı. Türbenin bulunduğu alanı hınca hınç dolduran depremzedeler, Akşener ve İmamoğlu’na sevgi gösterilerinde bulundu. Akşener ile birlikte türbe ziyaretini gerçekleştirmek istediklerini belirten İmamoğlu, vatandaşlardan kendilerine yol açmaları için izin istedi. Türbe ziyareti sonrasında, sırasıyla; Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İmamoğlu ve Akşener birer konuşma yaptı.

“HEP SİZİNLEYDİK, HEP SİZİNLE OLACAĞIZ”

“Bir kardeşiniz, bir evladınız, bir yol arkadaşınız olarak depremin ilk anından itibaren hep sizinleydik, hep sizinle olacağız” diyen İmamoğlu, “Depremden sonra memleketimin birçok yerini ziyaret ettim. Karadeniz'e gittim, Trakya'ya gittim, İç Anadolu'ya, Doğu Anadolu'ya gittim. Herkese şunu söyledim. Memleketimin 11 ilinde, 14 milyona yakın insanımın canı yandı. Dedim ki, ‘Ey milletim; neyimiz var, neyimiz yok ortaya koyacağız. O 14 milyon insanı, kendimizle maddi-manevi eşitleyeceğiz.’ ‘14 milyon insanımıza hep beraber el vereceğiz’ dediğimde, ‘Var mısınız’ dediğimde, hepsi içinden yürek dolusu ‘Varız’ dedi. Bu memleketin 86 milyon insanını bir gören, bir arada gören, yürek, yüreğe hisseden ve hiçbir insanını birbirinden ayırt etmeyen bu cennet vatanın insanlarına layık olmak için her şeyi yapacağız” şeklinde konuştu.

“BİZ BU YOLA BAŞ KOYDUK”

Samandağ’a, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Semih İmamoğlu ile birlikte geldiğini belirten İmamoğlu, “Bütün ailem, canım annem, canım babam, ‘Onlara git ve onların gönlüne gir, onlar içini ferah tutsun’ dedi. Şu anda deprem bölgesinde hep birlikte, can canayız. Biz bu yola baş koyduk. Bu yola niye baş koyduk biliyor musunuz? Bu millet iyileşmek zorunda. Bu millet acı değil, güzel günler yaşamak zorunda. Çünkü bu millet, iyi günü de hak ediyor. Her gününü bayram gibi yaşamayı hak ediyor. İşte bu bağla ve bu anlayışla biz bu bayramda ‘hak, hukuk, adalet’ diyen, milletin vicdanını tüm erdemiyle hisseden ve devlet insanı olarak bu memleketin demokrasiyle kucaklaşmasını sağlayacak olan -kendisi de deprem bölgesinde- Cumhurbaşkanımız, 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamını getirdim” dedi.

“BU MİLLETİN EVLATLARINI BİRBİRİNDEN AYIRMAYACAĞIZ”

“Hak, hukuk, adalet diyen bu yürüyüş, çok önemli bir yürüyüş” diyen İmamoğlu, “Bu bir seçim değil. Bu bir siyaset yarışı değil. Memleketin iyileşmesi için adamına göre hukuk, adamına göre makam değil; millet için hukuk. Milletin evlatlarına adalet, milleti evlatlarına eşit fırsat… Millet İttifakı’nın iktidarında size söz veriyoruz. Ben de söz veriyorum. Bu milletin evlatlarını birbirinden ayırmayacağız. Bu milletin evlatlarına eşit fırsatlar vereceğiz. Bu milletin evladı, çalıştığında her şey olacak. Çalıştığında, Samandağ'ın, memleketinin bu güzel coğrafyasının evladı, bu memleketin her makamına gelecek” ifadelerini kullandı. Ramazan ayında depremin yaralarını çok hızlı sarmak için dua ettiklerini belirten İmamoğlu, “Samandağ'da, Hatay'da, bütün deprem bölgesindeki insanlarımızın tekrar eski güçlerinden daha güçlü olmaları için dua ettik. Ama bir de şunun için dua ettik: ‘Allah'ım, bize milletimizle beraber, milletimizin ittifakıyla beraber, şu memleketi düzlüğe çıkartmak için bize fırsat ver ya Rabb'i’ dedim. Bu memleketin suratı asıklardan kurtulması lazım. Bu memleketin ‘Her şeyi ben bilirim’ diyen akıldan kurtulması lazım. Bu memleketin 15 Mayıs'ta öyle düşünen bir avuç insanı evine göndermesi lazım. Buna hazır mıyız Samandağ? Ayrılmayacağız. Ayrışmayacağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız” şeklinde konuştu.

“ÇOK ÇALIŞMAMIZ LAZIM”

“Bu memleketin yok Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i. Bu memleketin yok Alevi'si, Sünni'si. Bu memleketin güzel Türk milleti var. Bu memleketin canım bayrağı var” var diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Hakkari'den Edirne'ye, Artvin'den Muğla'ya bu memleketin milleti, bu memleketin insanı, her şeyini memleketi, vatanı için verir. Onun için çok çalışacağız ve kazanacağız. Ama çok çalışmamız lazım. Öncelikle bayramınız mübarek olsun. Şimdi önümüzde kalan günleri çok iyi değerlendireceğiz. 2 gün sonra 23 Nisan. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Doya doya kutlayacağız. Pazartesi sabahı itibariyle, 24 saat 22 gün çalışacağız sizlerle. Diliyor ve istiyorum ki; olur ya, kalbi kırık olur, hafif de kızgın biri olur. Olur ya başka bir düşüncesi olan olur. Mutlaka etrafınızdaki insanlara, bizim ne kadar mücadele edeceğimize dair ne kadar güçlü bir kadromuz olacağımıza dair anlatın. Biz çok güçlüyüz. Bakın, İstanbul'da çok güzel işler yaptık. Mansur Başkanımın da size selamlarımı getirdim. Biz, Genel Başkanımızın, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde güçlü bir ekibiz. Biz, kendimiz kadar sizlere, bu milletin evlatlarına güveniyoruz. Çünkü onlarla çalışacağız. Onlarla başaracağız. Öyle anlatın. 22 gün durmaksızın çalışmaya var mıyız? Sandığa coşa coşa gitmeye hazır mıyız? Hep birlikte sandıklara sahip çıkacak mıyız? Harikasınız. Allah sizi korusun. Evladınız, kardeşiniz, arkadaşınız olarak size söz veriyorum. Bu memleketin düze çıkması için yuvalarınızda, çarşınızda, pazarınızda, sahilinizde, bütün maneviyatınızla, bu memleketin tarihiyle buluşmanız için bu kardeşiniz, hayat boyu çok çalışacak.”

“BİR AVUÇ İNSANA KUVVETLİ BİR DEMOKRASİ TOKADI ATTIK”

İstanbul’da da seçimi çok çalışarak kazandıklarını hatırlatan İmamoğlu, “Burada bugün çok kıymetli bir insan bizimle beraber. Bu sürecin önemli yol adımlarının taşlarının her birinde önemli ayak izi olan bir insan. 2019’da İstanbul'u nasıl kazandık biliyorsunuz. 2019’da seçimi elimizden nasıl aldılar, almaya kalktılar, onu da biliyorsunuz. Sonra yine mücadeleye devam ettik. Söke söke seçimi aldık. O bir avuç insana kuvvetli bir demokrasi tokadı attık. Ha şunu söyleyeyim: Hala kendilerine gelemediler. İşte o mücadelenin iki önemli mimarı var Millet İttifakı’nın başından, oluşumundan bu yana. Birisi 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. Diğeri de İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener” sözleriyle Akşener’i takdim etti.

AKŞENER: “SAYIN KILIÇDAROĞLU'NU ALKIŞLARLA O SANDALYEYE OTURTACAĞIZ”

Konuşma yapacağı platforma, İYİ Parti Hatay milletvekili adayı Gökhan Zan ve eşi Müge Zan ile birlikte çıkan Akşener, şöyle konuştu:

“Bir baktım bütün erkekle eşleriyle çıktı. Ben yalnız geldim. Ben de kızımla çıktım. Ben her zaman kadınlardan yanayım. Burada da Dilek’ten yanayım. Gökhan Zan damat, Müge kızım. Ona göre kızımı mahcup etmeyin. Ekrem Başkanım anlattı derdimizi. Ben onların programlarına, Hatay'da olduğum için dahil oldum. Dolayısıyla bugün bu güzel toplantılarda sizlerle, arkadaşlarınıza çok teşekkür ediyorum. Malatya'daydık. Malatya'dan selam getirdim. 14 Mayıs'ta inşallah bu harami düzenini göndereceğiz. Ama biz, onlara karşı adil olacağız. Bunlar bize adil olmadılar ama biz, onlara karşı adil olacağız. Ve 14 Mayıs akşamı Sayın Kılıçdaroğlu'nu alkışlarla o sandalyeye oturtacağız. İnşallah Sayın Kılıçdaroğlu olarak,13. Cumhurbaşkanını seçeceğiz. Millet İttifakı’nın adayı olarak seçeceğiz.”

BERKAY’I MEMLEKETİNDE UNUTMADI

Akşener’in sözlerinin ardından yeniden söz alan İmamoğlu, İstanbul seçimlerinin favori sloganını bulan Berkay Gezgin’in de Hatay Samandağlı olduğunu belirtti ve vatandaşları son söz olarak, “Her şey çok güzel olacak” tezahüratıyla selamladı. İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisi altında İBB’nin Samandağ’da kurduğu kıl çadır kentine geçti. Depremzedelerin sorunlarını dinleyen İmamoğlu, kendisi için toplanan kalabalığa kısa bir konuşma yaptı.