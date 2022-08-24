İmamoğlu Boğluca Yaşam Vadisi’nde yeni projelerin müjdesini verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’a kazandırdığı Yaşam Vadilerine yenisini eklemek için Silivri’deydi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’a kazandırdığı Yaşam Vadilerine yenisini eklemek için Silivri’deydi. Boğluca Deresi’nin kronikleşmiş taşkın sorunu sona erdiren; zengin sosyal donatılarıyla bir Yaşam Vadisine dönüştüğü projenin açılışını Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’la birlikte yapan İmamoğlu, projenin iki belediyenin iş birliğiyle hayata geçtiğini söyledi. Yeşil alanların insana kattığı huzuru İstanbul'un her ilçesine yaymakla yükümlü olduklarının altını çizen İmamoğlu, “Orada yetişen çocukların daha özgür, üretken ve yaratıcı olduklarını göreceksiniz. Doğayla buluştukları takdirde geleceğe de umutla bakan bireylere dönüşüyorlar. İstanbul'un her noktasında projelerimiz devam ediyor. Sadece bu proje açılışları döneminde tam 24 yeşil alan projemizi İstanbullularla buluşturacağız” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ‘150 Günde 150 Proje’ maratonu kapsamında, Silivri Boğluca Yaşam Vadisi’nin açılışını gerçekleştirdi. Dört etaptan oluşan projenin yaklaşık 64 bin metrekarelik 1 ve 2’nci etapları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın katıldığı törede hizmete açıldı. Konuşmasında alt yapı ve su sorunu çözmek için dün Şile’de önemli projeleri hayata geçirdiklerini anımsatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, doğudan batıya şehrin 39 ilçesine aynı hizmeti vermekte kararlı olduklarını vurguladı. “Hizmetin partisi, siyaseti, ayrımcılığı olmaz” diyen İmamoğlu, “Her yere eşit hizmet getirmekten büyük onur duyarız. Partizanlığın ve kayırmacılığın milletimize olan zararı ve onlara verdiği huzursuzluğu, onlara verdiği keyifsizliği hepimiz yaşarız, biliriz. Bunun o partisi, bu partisi de olmaz. Bunu sildiğimiz, attığımız an, inanın çok daha keyifli, çok daha güzel günlere kavuşuruz” dedi.

BİR AVUÇ İNSANIN DEĞİL TOPLUMUN MUTLU OLMASININ YAŞATTIĞI GURUR TARİFSİZ

‘Adil, yeşil, yaratıcı İstanbul’ vizyonuyla kente milyonlarca metrekare yeşil alan kazandırdıklarını belirten İmamoğlu, ‘150 Günde 150 Proje’ kapsamında her gün yeni bir altyapı, üretim fabrikaları ya da restorasyonu tamamladıklarını ifade ederek şöyle devam etti:

“Moda İskelesi’nin ne kadar mutluluk verdiğini görüyorum. 100 yıl önce yapılmış bir iskeleyi aslına uygun bir biçimde insanımıza kazandırmanın topluma verdiği huzur, milyonlarca paylaşım, milyonlarca teşekkür… Bunun özü ne biliyor musunuz? Biz asil bir milletiz. Asaletimiz aslımıza olan düşkünlüğümüze ve ona gösterilen hürmete duyduğumuz saygıya dayalı bir asalet. Moda iskelesini açılışından itibaren on binlerce insanın gelip gitmesi tam da buna işaret. Bahsettiğiniz yapının tabanı inanın bu kadar değil. Ama oradaki esas mesele 20-25 beş yıldır oranın o kuruma, bu şahsa, o kişiye, kötü kullanımlara tabi edildikten sonra çekip alınarak vatandaşa ait bir zemine oturtulmasının etkisinden bahsediyorum. Onun için vatandaşın isteğine, maneviyatına, duygularına hitap ettiğiniz zaman bir avuç insanın mutluluğu değil, milletimizin mutluluğuna bakarak hizmetlerinizi yönlendirdiğiniz zaman o topluluğun size verdiği huzuru, gururu tarif edemem.”

24 YEŞİL ALAN İSTANBULLULARLA BULUŞACAK

Yeşil alanların insana kattığı huzuru İstanbul'un her sathına yaymakla yükümlü olduklarının altını çizen İBB Başkanı, “Orada yetişen çocukların daha özgür, üretken ve yaratıcı olduklarını göreceksiniz. Doğayla buluştukları takdirde geleceğe de umutla bakan bireylere dönüşüyorlar. İstanbul'un her noktasında projelerimiz devam ediyor. Sadece bu proje açılışları döneminde tam 24 yeşil alan projemizi İstanbullularla buluşturacağız” diye konuştu.

KURBAĞALARIN BİLE TERK ETTİĞİ DEREDE BUGÜN BALIKLAR YÜZÜYOR

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde 700 bin metrekarelik Yaşam Vadisini şehre kazandırdığını anımsatan İmamoğlu, şehrin birçok noktasında yeşil alan projelerin devam ettiğini söyledi. Sarıyer’de temeli atılan Yaşam Vadisinin 100 bin metrekarelik birinci etabının yılsonuna kadar ziyarete açılacağının bilgisini veren İmamoğlu, Baltalimanı’nda işgalleri kaldırarak şehrin ortasında büyük bir yeşil alan el ettiklerini kaydetti. Şehrin merkezindeki bir başka yeşil alan olan Atatürk Kent Ormanı örneğini veren İmamoğlu, “Atatürk Kent Ormanı'nda yıllarca kapalı devre bir alan olarak kaldı. Niçin öyle saklanmış? Bir milyon 200 yüz bin metrekarelik metroyla ulaşılabilen bir alan. Lütfen bir gün ziyarete gidin. Kadıköy'de yıllarca yine hayatımızı negatif etkilemiş Silivri'deki hemşehrilerimin de bildiği, hatta Kars'tan Edirne'ye kadar adı duyulan Kurbağalıdere. Kurbağaların bile terk ettiği Kurbağalı Dere'den bahsediyorum. Ama şimdi kurbağaların hatta balıkların geri döndüğü Kurbağalıdere var.”

“BU ANLAYIŞ ÜLKEMİZE YAYILMALI”

Silivri Belediyesinin Cumhur İttifakı içerisinde kreş için yer tahsisi yapan tek belediye olduğunu belirten İmamoğlu, iş birliği nedeniyle Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür etti. “Tahsis etti, biz de yaptık. Keşke her belediye bunu yapsa” diyen İmamoğlu, “İş birliğinden biz kaçmıyoruz ki. Bu güzel bir şey. Buralarda birbirimize teşekkür edeceğiz. Bu vaadi işte birbirine olan iyi niyetli yaklaşımla yapamadığı ya da geç kaldığı yerde biz yine desteğe hazırız. Volkan Bey Silivri'de hizmet ederken başka Silivrililer var da biz hizmet ederken başka Silivriler mi var? İnsanımıza hizmet ediyoruz. İlçe belediye başkanlığı yaptım. Benim yaşadığım sıkıntıları ben Volkan Bey'e çektirmem. Bu anlayış, ülkemize yayılmalı. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu kürsüden teşekkür edebileceğimiz bir iş birliğimiz olsa keşke. Sayın Cumhurbaşkanına, bakanlara buradan teşekkür etmeyi yürekten isterim. Bana bunu yaşatmadılar, yaşatmıyorlar. Keşke yaşatsalar” dedi.

VOLKAN YILMAZ: “İBB İLE İŞ BİRLİĞİNE DEVAM EDECEĞİZ

İBB ile iş birliğiyle Boğluca Yaşam Vadisini ilçeye kazandırdıklarını kaydeden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Belediye başkanları, yerel hizmet makamları siyasetin karıştırılmaması, siyasetten ari tutulması, siyasi mülahazalardan uzak tutulması gereken yerler. Sizlerin vergileriyle yapılan hizmetler. Kreş yerlerinin tahsislerinde, engelsiz yaşam alanı merkezlerinin, tuvaletlerin ve birçok projede İstanbul Büyükşehir Belediyemizle işbirliği yaptık. İş birliği yapmaya devam etmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

TOPLAM 245 BİN AKTİF YEŞİL ALAN

Konuşmasında projeyle ilgili detayları paylaşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, şu bilgileri verdi:

“Toplamda 2,5 kilometre uzunluğundaki vadinin 1,3 kilometrelik kısmını oluşturan 1 ve 2’nci etabını İstanbul Büyükşehir Belediyemiz 3 ve 4’ncü etabı Silivri Belediyesi üstlendi. Vadinin tüm etapları tamamlandığında dere hattı boyunca kesintisiz bir şekilde yürüyebileceği 245 bin metrekare aktif yeşil alan İstanbullulara kazandırılmış olacak. Silivri Boğluca Yaşam Vadisi 1’nci ve 2’nci etaplarında bisiklet yolu, çocuk oyun alanları, oturma ve dinlenme alanları fonksiyonunun yanı sıra binden fazla ağaç ve 10 binden fazla çalı dikimiyle zenginleştirilmiş bölge halkının nefes alacağı bir alan haline döndürüldü.