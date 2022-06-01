İmamoğlu: ''Böyle bir dava utanç verici''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davanın ertelenmesiyle ilgili ilk açıklamayı, metro şantiyesinden yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davanın ertelenmesiyle ilgili ilk açıklamayı, metro şantiyesinden yaptı. “Tırnak içinde bir ‘ahmak davası’ var; sürüyor” diyen İmamoğlu, “Türkiye'de böyle bir davanın dahi olması, yapılması, sürdürülmesi ve iddia makamının daha önce ortaya koyduğu cezayla ilgili tarif, gerçekten utanç verici. Bugün beni destekleyen, yanımda olan bütün İstanbullulara, o alana gelip yürekli desteğini benden esirgemeyen bütün yol arkadaşlarıma, yoldaşlarıma, siyasi dostlarıma, herkese yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, detaylı açıklamayı saat 15.00’te, İBB’nin Saraçhane’deki ana yerleşkesinde yapacağını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile birlikte, yapımı devam eden Dudullu-Bostancı Metro Hattı’nın Bostancı İstasyonu’nda incelemelerde bulundu. İmamoğlu, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ve hakkında, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın 21 Eylül’e ertelendiği bilgisini, inceleme gezisi sırasında aldı. Erteleme kararı sonrası ilk açıklamasını metro şantiyesinden yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

KENDİSİNE DESTEK VEREN İSTANBULLULARA TEŞEKKÜR ETTİ.

“Metro şantiyesindeydim ve arkadaşlarımla inceleme yapıyoruz burada. Malum bugün bir dava var. Tırnak içinde bir ‘ahmak davası’ var; sürüyor. Eylül'e ertelendi. Tanıklar dinlenecek. Sürece dair kararların verileceği noktasında bir tarif yapıldı mahkeme tarafından. Türkiye'de böyle bir davanın dahi olması, yapılması, sürdürülmesi ve iddia makamının daha önce ortaya koyduğu cezayla ilgili tarif, gerçekten utanç verici; ifade etmek isterim. Ama her şeye rağmen umudumuz, yargının aklı selim, adaletin kurallarına uygun bir biçimde, sürdürülebilir bir zemine oturması. Dileğimiz bu. Bugün beni destekleyen, yanımda olan bütün İstanbullulara, o alana gelip yürekli desteğini benden esirgemeyen bütün yol arkadaşlarıma, yoldaşlarıma, siyasi dostlarıma, herkese yürekten teşekkür ediyorum. Saat 15.00’te kamuoyunu ve basını Saraçhane'de, İstanbullunun evinden, İstanbullunun makamından… Bize ait değil, bana ait değil. Bakın tekrar ediyorum: Zaten bütün sorun burada başlıyor. ‘Benim makamım, benim devletim’ anlayışına sahip bir avuç insanın tavrından başlıyor. Tekrar ifade edeyim: Bana ait değil, İstanbulluya ait olan Saraçhane'deki makamdan, Saraçhane’deki o, İstanbul'un evinden saat 15.00’te basını ve kamuoyunu bilgilendireceğim. Orada görüşmek dileğiyle, sevgiyle, saygıyla kalın.”