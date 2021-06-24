İmamoğlu: ''Bursu kesilen Boğaziçi öğrencilerine destek vereceğiz''

İBB Başkanı İmamoğlu, 23 Haziran İstanbul Seçimleri’nin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen ‘Demokrasi Şenliği’nde açıklamalarda bulundu. İmamoğlu konuşmasında bursu kesilen Boğaziçi öğrencilerine destek vereceklerini duyurdu.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sonrası hukuksuzca yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimlerinin 2. yılında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi ‘Demokrasi Şenliği’ düzenlendi.

Zaferin ikinci yıldönümü; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP’nin 7 Genel Başkan Yardımcısı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, milletvekilleri, İBB Meclis üyeleri, İBB üst yönetimi ile siyasi parti, sendika ve STK temsilcilerinin katılımlarıyla kutlandı. Annesi Hava İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, Dilek Kaya İmamoğlu, oğlu Semih İmamoğlu ve kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu da İBB Başkanı’nı şenlikte yalnız bırakmadı. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen “23 Haziran Demokrasi Şenliği”nde, sanatçı Karsu ile Türk Pop Müziği’nin duayen ismi Erol Evgin sahne aldı. Harbiye ile birlikte Kemerburgaz Atatürk Kent Ormanı, Beykoz Çayırı, Beylikdüzü Yaşam Vadisi, Caddebostan sahili, Maçka Demokrasi Parkı, Maltepe Orhangazi Parkı ve Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda da şenlik kapsamında eş zamanlı etkinlikler düzenlendi. Demokrasi Şenliği, İBB TV ve İmamoğlu’nun sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlarla İstanbullularla buluşturuldu.

Kutlama, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konuşması ile başladı. "23 Haziran 2019’da olan bitenlerden ders çıkarmadan bırakın bu ülkeyi, tek bir kenti, tek bir mahalleyi ve tek bir sokağı bile yönetemezsiniz" ifadelerini kullanan İmamoğlu, atanan rektörü eleştirdikleri için bursları kesilen Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine İBB olarak destek vereceklerini açıkladı. İmamoğlu, "Boğaziçi Üniversitesi’nde bursları kesilen üniversite öğrencilerinin devlet kapısı İBB’dir. Gelsinler, biz oradayız" dedi.

AK Parti'nin itirazıyla yenilenen ve Binali Yıldırım nezdinde siyasi iktidarın hezimetiyle sonuçlanan seçimlerin 2. yılında düzenlenen şenlikte Ekrem İmamoğlu'nun konuşması öncesi müzik dinletisi gerçekleşti. Evli olduğu Dilek İmamoğlu ile birlikte şenlik alanına gelen Ekrem İmamoğlu, kürsüye çıkarak konuşma yaptı.

"23 Haziran’da sandıklardan yalnızca oy pusulaları değil, bir de hesap pusulası çıktı. Ama sizler hâlâ bu iradeyi anlamadınız" diyen İmamoğlu, 23 Haziran'ın milletin demokrasi ve özgürlük duygularını yenilendiği bir tarih olduğunu söyledi. "31 Mart İstanbul seçimlerini kaybettikleri gerçeğini hazmedemeyip, kurum ve kuralları bertaraf ederek seçimleri tekrar ettirenlerin içine düştüğü durum ibretliktir" diye konuşan İmamoğlu, şunları söyledi:

"23 Haziran 2019 günü, iradeleri yok sayılmak istenen İstanbullular kural tanımayan, kibir dolu bir anlayışı tarihe gömdü. O gün Türkiye’nin vicdanı, İstanbullularla birlikte ayağa kalktı ve kendisini vatandaşın üzerinde görenleri mahkum etti. Seçimi iptal ettirmek için her gün yeni bir yalan, yeni bir bahane üretenler, “Çünkü çaldılar” iftirasını atanlar, şimdi o günleri unutturmak çabasındalar. Unutturmak istiyorlar ama yaptıklarından yeterince ders almadıkları da ortada! Dün vatandaşın iradesini iptal ettirmeye gayret edenler, bugün ellerinden gelse, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni iptal ettirecekler."

'BİRİLERİNİN DÜN AKLINA GELDİ'

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'li belediye başkanları için sarf ettiği şeffaf çevrimiçi ihale sözlerine de isim vermeden yanıt veren İmamoğlu, ''Göreve geldiğimiz günden beri açık ihale yapıyoruz, ihalelerimizi canlı olarak yayınlıyoruz. Birilerinin aklına dün geldi, belediye başkanlarına talimat verdi'' diye konuştu.

'ZARAR VERMEK İSTEDİĞİNİZ BEN DEĞİLİM, 16 MİLYON İSTANBULLU'

Kendisi hakkında açılan soruşturmaları da hatırlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Devlet geleneğine, ciddiyet ve sorumluluğuna hiç yakışmayan bu engellemelerden; bütün bu bel altı girişimlerden medet umanlara bir kez daha hatırlatmak isterim. Zarar vermek istediğiniz, kötülüğü için uğraştığınız, muhatabınız, ben değilim. Muhatabınız, 16 milyon İstanbulludur. Muhatabınız, bu ülkenin geleceğine ve bu devlete güven duyan 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Zararı onlara veriyor ve kötülüğü onlara yapıyorsunuz.”

'2 YILDA İBB’DEKİ İSRAF BATAKLIĞINI KURUTTUK'

İmamoğlu, İstanbulluların kendisine verdiği mesajları ise şöyle sıraladı:

“Siz değerli İstanbullular; 23 Haziran’da bana, ‘Ey İmamoğlu, bu şehrin asıl sahibi biziz, bunu sakın unutma. Bu şehri yönetirken, asla kendi iradeni bizim irademizin üstünde görme’ dediniz. 23 Haziran’da bana, ‘Biz; adalet, hukuk, demokrasi için, bu kentin iyiliği için bir araya gelmesini biliriz. Sen de bizi ayırmadan, bölmeden hizmet üret, eşitlik ve adalet için çalış’ dediniz. 16 milyon İstanbullu, 23 Haziran’da bana, ‘İsrafa, partizanlığa, liyakatsizliğe, gizli kapaklı işlere son ver. İstanbullunun hakkını İstanbulluya teslim et’ dediniz.

İşte bu yüzden, ben ve arkadaşlarım, 2 yıldır sizlerin direktiflerinizi eksiksiz yerine getirme sorumluluğuyla çalışıyoruz. İstanbul'da sevgi ve hoşgörü yeniden hakim olsun; adalet, dayanışma, özgürlük ve üretim kavramları üzerinde yeni bir kentsel hayat yükselsin diye uğraşıyoruz. Gururla ifade ediyorum ki, bu 2 yılda önce İBB’deki israf bataklığını kuruttuk. Fırsat eşitliğini, kentsel adaleti ve çevreyi umursamayan, betona, ranta ve kayırmacılığa dayalı iş yapma anlayışını belediyemizden söküp attık. 2 yılda İstanbul’da yepyeni bir düzen kurmaya başladık.”

İstanbulluların 2 yıl önce, 23 Haziran 2019 günü; vatandaşın iradesini, aklını ve vicdanını hafife alarak, hukuku yok sayanlara bu yaptıklarının hesabını, dünyanın öbür ucundan duyulacak şekilde kestiğini dile getiren İmamoğlu, şunları söyledi:

KILIÇDAROĞLU: TÜRKİYE’Yİ KAZANACAĞIZ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İmamoğlu’nun ardından açıklamalarda bulundu. "İmamoğlu bugün çıktı, milletin parasını nereye harcadığını anlattı. Millete hesap verdi. Hükümete de sıra gelecek. Onlar da harcadıkları paraların hesabını verecek" diye konuşan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder demişlerdi. Tersi nedir? İstanbul’u kazanan, Türkiye’yi kazanır. Size söz veriyorum, dostlarımızla beraber Türkiye’yi kazanacağız!"

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun 23 Haziran Demokrasi Şöleni’nde yaptığı konuşmadan öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bir aradayız, dostlarımızla beraberiz. Bir seçim yapıldı, Ekrem Bey ayrıntılara girdi ve o seçim iptal edildi. Doğrusunu isterseniz, iptal edileceğini hiç düşünmüyordum. Çünkü ‘en azından hukukun bir kırıntısı kalmıştır. Dolayısıyla iptal edilmez’ diye düşünüyordum. İptal edildi, derhal Parti Meclisi’mizi topladık. Bazı arkadaşlarımız seçimin boykot edilmesini istediler. Hayır dedim, seçimi boykot etmeyeceğiz, sandığa hep birlikte gideceğiz ve ben bütün İstanbulluların ferasetine güveniyorum. Eğer bu ülkede vatandaşın vicdanına sesleneceksek, vatandaş gereğini yapacaktır. Ve vatandaş gereğini yaptı.

'O GÜNKÜ MUTLULUĞU ASLA UNUTAMAM'

23 Haziran’da Türkiye’nin her tarafından gelen örgütümüz, artı Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, alandaydı ve çalışıyordu. Akşam saatlerinde hepimiz heyecanla sandıkların açılmasını bekledik. Ve sandıklar açıldı. Televizyonların yaptığı açıklamalardan çok erken bize sonuçlar dökülmeye başladı. O günkü mutluluğumu asla unutamam. Bu mutluluğun temelini oluşturan, evet bu ülkede demokrasi var ve insanlar bu ülkede demokrasiye inanıyorlar. Haksızlık yapanlara ders vermesini biliyorlar ve ders verdiler. Bu çok önemliydi.

Siyasette verilen sözün arkasında durmak kadar değerli bir şey yoktur. Bir söz verdiyseniz gereğini yapacaksınız. Beni mutlu eden şu, evet bir büyükşehir belediye başkanı, evet seçildi, çaba harcadı. Ama bugün yaptığı çabaların, verdiği sözlerin ne kadar gerçekleştiğini İstanbullular ile paylaştı. Ne demektir, halkına hesap verdi. Siyaset kurumunun temel unsuru, ögesi vatandaşına hesap vermektir.

'HESAP VERMEKTEN KORKUYORLAR'

7 temel ilke belirlemiştik. O ilkelerden biri de harcadığınız her kuruş sizin paranız değil, halkın parasıdır. O parayı harcarken çok titiz davranın ve mutlaka hesabını vatandaşa verin. Yeni bir anlayışı, yeni bir siyaseti Türkiye’nin gündemine getirmek istiyorduk ve getirdik de. Bizim bütün belediye başkanlarımız yaptıkları her harcamanın hesabını veriyorlar. Hesap vermek bir siyasetçi için gurur ve onur meselesidir. Parayı harcadım, hesabını veriyorum. Ama devletin bütçesini harcayanlar hesap vermekten korkuyorlar. Sıra oraya da gelecek. Hiç kimse endişelenmesin, sıra oraya da gelecek.

Ekrem Bey, 23 Haziran günü televizyonlara çıktığında seçim sonuçlarıyla ilgili kullandığı bir cümle vardı. Hafızalarda yer etmesini isterim. ‘Hak yemem ama hakkımı da yedirmem.’ Bu önemlidir. Biz hak yemeyiz, ama hakkımızı da milletimizin hakkını da kimseye de yedirmeyiz. ‘Alacağımız çok yol var’ dedi. Evet, ama sadece İstanbul’da değil. Bütün Türkiye’de alacağımız çok yol var. Türkiye’ye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz, dostlarımızla beraber getireceğiz. Bunun mücadelesini vereceğiz. Gerekirse 24 saat çalışacağız, bu millete sözümüz var. Dedik ki hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Belediye başkanlarımızın olduğu, görev yaptığı yerde, hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek ve asla ayrım yapılmayacak. Bana oy verdi, vermedi ayrım yapılmayacak. Kin ve öfkeyle siyaset yapılmayacak. Herkesi kucaklayacağız, herkese hizmet götüreceğiz. Tek istisnası onu da söylemiştim belediye başkanı arkadaşlarıma, yoksul mahallelerden başlayarak pozitif ayrımcılık yapacaksınız. O insanlara hizmet gitmedi, o insanlara hizmeti götüreceğiz. Kucağımız açacağız o insanlara. Siyaset, nasıl insanların çıkarı için çalışabilirmiş onu göstereceğiz dedik ve gösterdik."

AKŞENER: KAYNAKLAR, MİLLETE HİZMET İÇİN HARCANMAYA BAŞLANDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “23 Haziran Demokrasi Şöleni” etkinliğine video mesajla katıldı. Akşener, “25 yıldır sürekli ihanete uğrayan aziz İstanbul; temiz ellere, iyi insanlara devredildi. Haramın hortumları kesildi. Kaynaklar, millete hizmet için harcanmaya başlandı" dedi.

Akşener, mesajında; partisinin Meclis grubu toplantısı ile Ankara ve Trabzon programları nedeniyle etkinliğe katılamadığını belirtti. Akşener, şunları söyledi:

'GÖREV; İSTANBUL'U YAĞMADAN, TALANDAN, YIKIMDAN KURTARMAK'

“İstanbul bir devrin kapanıp bir devrin açılmasına vesile olan çok özel bir şehirdir. Tarihi boyunca medeniyetin en önemli merkezlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Fethini peygamber efendimizin müjdelediği, Sultan Mehmet Han’ın bizlere emaneti olan bir şehrimizdir. Bu yanıyla da paha biçilmez bir mirasımızdır. Bu gerçekler ışığında her birimize düşen önemli bir görev var, İstanbul’un kıymetini bilmek. İstanbul’u layık olduğu şekilde güzel, yaşanabilir bir kente dönüştürmek ve İstanbul’u yağmadan, talandan, yıkımdan kurtarmak. İşte bu çok önemli görevleri yerine getirebilmek için ilk adımları iki yıl önce bugün attık.

23 Haziran 2019 tarihi İstanbul için bir dönüm noktası oldu. Aynı zamanda 23 Haziran tarihi 150 yıllık demokrasi mücadelemizin taçlandığı günlerden de biri oldu. İstanbullu, iktidarın kanunsuzca oynadığı tüm oyunlara karşı gerçek bir demokrasi dersi verdi ve bir kez daha dedi ki ‘Ben milletim. Söz de karar da benimdir. Hiçbir güç, benim irademe el uzatamaz.’ Ve milletimizin kutlu iradesi demokrasi tarihimizde açılan yarayı 2 ay gibi kısa süre içinde tedavi etti.

Yapılan tüm tezviratlara rağmen Türkiye’de demokrasinin hâlâ ayakta olduğunu; millete rağmen kimsenin, hiçbir gücün adım atamayacağını ve karar merciinin seçim sandığı olduğunu bir kez daha gösterdi. Peki sonuçta ne oldu?

'HARAMIN HORTUMLARI KESİLDİ'

Akçeli işlerle, kirli işlerle harap ve bitap hale gelmiş olan, 25 yıldır sürekli ihanete uğrayan aziz İstanbul; temiz ellere, iyi insanlara devredildi. Haramın hortumları kesildi. Kaynaklar, millete hizmet için harcanmaya başlandı. Yağma Hasan’ın böreğine dönmüş belediye bütçesi, hak ve hakikat diyen bir anlayışın iradesine geçti.

‘İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımlar duracak’ diye yalanlar söylendi. Ama tutmadı. Çünkü yardımlar; şovlar eşliğinde değil, gelenek ve inancımıza uygun şekilde artarak devam etti. Tüm engellere rağmen metro yatırımları hızlandı. Yarım bırakılan projeler yeniden başlatıldı. İsraf projeleri ortadan kalktı, İstanbul yeniden yeşillenmeye başladı. Pandemi döneminde dara düşen vatandaşlarımız, belediyenin gücü ve imkanlarını yanında gördü. Hem de tüm engellemelere rağmen gördü. Bütün bunlar milletimizin feraseti ve iradesi sayesinde, Ekrem İmamoğlu başkanlığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan arkadaşlarımızın özveri ve gayretleriyle oldu. Bu vesileyle emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah her birinizde razı olsun."

Etkinlik, Erol Evgin konseriyle sona erdi.