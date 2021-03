İmamoğlu: ''Büyük hamleler yapmak ve kalıcı çözümler üretmek İstanbul için şart''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kirazlı-Halkalı metro hattı açılışında yaptığı açıklamada geçmişte İstanbul'un sorunlarının üstünün örtüldüğünü belirterek "Bu çerçevede İstanbul’un ulaşım sorununu da raylı sistemlerde büyük hamle anlayışıyla harekete geçirdik." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kirazlı-Halkalı metro hattı açılışında açıklamalarda bulundu.

"İstanbul’un birikmiş sorunları o kadar fazla ki küçük düzeltmelerle geçici veya sınırlı tedbirlerle üstünü örterek çözümü mümkün değil. Büyük hamleler yapmak ve kalıcı çözümler üretmek İstanbul için şarttır" diyen İmamoğlu, "Bu çerçevede İstanbul’un ulaşım sorununu da raylı sistemlerde büyük hamle anlayışıyla harekete geçirdik. Ve bu anlayışla çözmeye de kesinlikle kararlıyız. Çünkü İstanbul’un toplu taşıma sisteminin ana omurgası raylı sistemler olmak zorundadır. Başka türlü İstanbul’da ulaşıma çözüm olamazsınız” diye konuştu.

"Çözüm olabilmek için elbette irade ister en başta akıl ister plan proje ister ve kesinlikle çok büyük de bütçeler ister. O nedenle İstanbul’un yeni yönetimi olarak hiçbir engellemeye kafamızı takmadan bütün bu girişimlere rağmen durmuyoruz. Bütün İstanbul’u sarmış raylı sistemler ağını İstanbul’a kazandırmak için gece gündüz çalışıyoruz" diye konuşan İmamoğlu, "Büyük adımlar atıyor ve büyük hamleler yapıyoruz" dedi.

İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"1994-2019 yıllar arasında İstanbul'da yıllık ortalama 5 km'den daha az metro inşa edilmiştir. Dünyanın İstanbul'a benzer büyüklükleri olan kentlerinde ise aynı dönemlerde 25 ila 30 km raylı sistem inşa edilmiş. İstanbul 6'da bir performans ortaya koymuş. Her birimiz de şahidiz ki bunun 17 yılı aslında hükümetle İstanbul'daki yerel yönetimin aynı dönemde bu şehre hizmet etmesine rağmen elbette her birimiz her İstanbul'lu ne der diye sormalıdır. Tabii ki bu soru kadar doğru cevap vermek de önemlidir. Neden İstanbul'a bu kadar az raylı sistem yapıldı? Çünkü ne yazık ki dedim ya akıl, bilime inanç ister bu süreç ne yazık ki entegre bir ulaşım planı, bilimsel anlayış, şeffaflık, akılcı bir bütçe disiplini o dönemde yoktu. Onun yerine bilmenizi isterim ki üzülerek ifade ederim ki plansızlık ne yazık ki israf, siyasi hesapların önde tutulduğu bir dönem ve ne yazık ki kayırmacılık üzerinden projelerin önceliği tasarlanmıştır."

"Bu ihalelerle ilgili bu parasızlık üzerine şehrin orasına burasına çukurlar kazılmış ve öylece bırakılmıştır. Tabiri caizse dostlar alışverişte görsün misali. Bu sürece de vatandaş bir metro inşaatı görsün anlayışıyla hareket edilmiştir. "