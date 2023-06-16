İmamoğlu: CHP değişim ve dönüşüme liderlik etmeli

Çarşamba günü CHP lideri Kılıçdaorğlu ile bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ''CHP, ittifaka liderlik ettiği gibi bugün de değişim ve dönüşüme liderlik etmek, öncü hamleleri yapmak zorundadır'' dedi. İmamoğlu, "Genel Başkanımızın bayram öncesinde yapacağı bazı aktarımlar sonrasında farklı bir ortam-buluşma ya da kişisel olarak benim kamuoyunu bilgilendireceğim tarafları olacaktır." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çarşamba günü Ankara Ahlatlıbel'de bir araya gelmişti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin yeri ise son ana kadar sır gibi saklanmıştı.



İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeden sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Panorama 1453 Tarih Müzesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Benim Sayın Genel Başkanımızla görüşmem kadar doğal bir şey yok. Elbetteki basının ve toplumun yoğun ilgisini anlıyorum. Kolay bir zaman diliminde değiliz. Ülkemizin birçok sorunu var. Seçimle birlikte her sorunun çözüme kavuştuğunu iddia edemez. Seçimi kazanan bir iktidar, bir Cumhurbaşkanı var. Ülkenin sorunlarına çözüm bulmak için çok çalışmalılar ve çalışacaklar. Yürekten söylüyorum ki görev alan herkesin bu hükümette memleketin iyiliği, adaleti, boş yere hapiste yatan, anlamsız mahkemelerle uğraşan Ekrem İmamoğlu var. Adaletle ilgili bu sorunların çözüme kavuşması... Memleketin ekonomik sorunları çok derin. Bir haftada yüzde 20 devalüasyon oldu on gün içinde. Etmek zorunda çünkü baskı altında bir ekonomi düzeninin bizi taşıdığı sonuçlar... Ekonomiden adalete, içişleri bakanlığı'ndan şehircilik bakanlığı'ndan beklentilerimiz var. İSKİ yönetim kurulu'na dört senedir atama yapamıyorum. Kendi usulümle çözüm bulmaya çalışıyorum. Tüm bu konularda yeni hükümetin başarılı olmasını en az onlar kadar isteyen bir belediye başkanıyım. İnşallah bunu yapsınlar ki biz de daha iyisi için yarışalım.

KILIÇDAROĞLU-İMAMOĞLU GÖRÜŞMESİ

Seçimi kaybettik. İki kere iki dört. Millet İttifakı olarak başta Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, hepimizin şapkamızı önüne koyacağız, düşüneceğiz ve ortak akılla doğru kararlar alacağız. Burada en önemli kurum CHP'dir. CHP, İttifaka liderlik ettiği gibi bugün de değişim ve dönüşüme liderlik etmek, öncü hamleleri yapmak zorundadır. Bunun da adresi CHP olduğu için onun da ana noktası çok kıymetli Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Defalarca sohbetimiz, paylaşımlarımız oldu. Çarşamba günkü buluşmamızda kendisine bir takım hatırlatmalarım ve taleplerimden dolayı bir araya geldik. Düşüncelerimi, değişim konusundaki parametreleri ve aşamaları kendisiyle paylaştım. Çok değerli ve pozitif anlamda uzlaşı sonucuyla toparlanan bir buluşmayı yaptık. Bunun bir zaman dilimi vardır. Bu sohbetten değişim ve dönüşüm adına aktarabileceğim şimdilik bu kadar.

BAYRAM ÖNCESİNİ İŞARET ETTİ

Elbetteki bir yandan Sayın Genel Başkanımızın attığı adımları da takip ediyoruz ama değişim ve dönüşümün içeriği oldukça geniştir. Süreci oldukça kıymetlidir. Ele alınması gereken ve kamuoyuna hissettirilmesi gereken tarafları oldukça fazladır. Şu anda yapılan hamleler toplum için yeterli gelmediğini biliyoruz. Ama yeterli olması için yapılması gerekenlerle ilgili tüm fikirlerimi kendisiyle paylaştım. Yaklaşık 15 yıldır CHP'nin bir ferdi olarak hiçbir zaman parti içindeki meseleleri ve süreçleri bu seviyenin daha ötesinde paylaşmadım, paylaşmayı doğru bulmam. Ama bu meselelerin içerisinde kamuoyunun bilmesi gereken kısımları da var. O kısımlarıyla ilgili ve nasıl olması gerektiği konusunda Genel Başkanımızın bayram öncesinde yapacağı bazı aktarımlar sonrasında farklı bir ortam-buluşma ya da kişisel olarak benim kamuoyunu bilgilendireceğim tarafları olacaktır. Bunu zaman gösterecektir."