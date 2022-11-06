İmamoğlu çiftinin gülümseten diyaloğu

44. N Kolay İstanbul Maratonu'na birlikte katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu arasında kameralara yansıyan bu diyalog duyanları gülümsetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 44'üncü N Kolay İstanbul Maratonu koşuldu. Bu yılki katılımcı sayısı, halk koşusu ile birlikte 60 bine ulaştı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Asya girişinden itibaren koşulan maratonun başlangıç kornalarını; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Spor İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Renay Onur, Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca ile Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Yasintaş çaldı.

Maratonda koşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu arasındaki sohbet ise gündem oldu. Ekrem İmamoğlu, "Dilekcim yıllarca peşinde koştum. Artık sen benim peşimde koşacaksın" dedi. Dilek İmamoğlu ise "Beklemeni istemem canım. Bence sen koşmaya devam et" yanıtını verdi.