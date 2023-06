İmamoğlu: ''Çok güçlü değişimlere ihtiyaç duyduğumuzu düşünüyorum''

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin 190’ncı dönem mezuniyet törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ben, 21. yüzyılın, Cumhuriyetimizin 100’ncü yılında, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yol alırken, çok güçlü değişimlere ihtiyaç duyduğumuzu düşünen bir insanım" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin 190’ncı dönem mezuniyet törenine katıldı.

Törende sırasıyla; Türkçe Tıp Programı birincisi Dr. Çağdaş Bulut, İngilizce Tıp Programı birincisi Dr. Zelal Beşaltın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Metin Kafadar, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Sait Gönen, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

Törenin kendisini de duygulandırdığını vurgulayan İmamoğlu, yeni mezun doktorlara, “Sizler, laf olsun diye değil, gerçekten çok özel insanlarsınız. Yolunuz açık olsun hepinizin” sözleriyle seslendi.

"GÜÇLÜ DEĞİŞİMLERE İHTİYAÇ VAR"

Cerrahpaşa’nın çok özel bir kurum olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “İnsan, ismini bile duyunca saygıyla, hürmetle bakıyor. 200’ncü yılına yaklaşan bir kuruluşa sahip190’ncı kez öğrencilerini mezun ederek, hayata bırakıyor ve hizmetlerini sunmasına fırsat tanıyor. Böylesi bir yuvaya sahip olmak İstanbul için, Türkiye için, milletimiz için muazzam bir değer kaynağı” dedi.

"Bu şehirde, bu ülkede yaşamak, bu ülkede yetişmek özel bir durumdur; hakkını vermek lazım" diyen İmamoğlu, şunları söyledi: "Ben, 21. yüzyılın, Cumhuriyetimizin 100’ncü yılında, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yol alırken, çok güçlü değişimlere ihtiyaç duyduğumuzu düşünen bir insanım. Güçlü insan, güçlü birey, etkili, yetkili insanlar… Ama aynı zamanda o insanların özgürlükleri, fikirsel özgürlükleri… Fikirlerini her yerde dile getirmeleri ve o özgün halleriyle toplumun gelişimine fırsat verilmesi, yaratıcılıkların önünün açılması, bu milletin evlatlarının çok güzel işlere imza atacağının bir kaynağıdır."

“BİZ YÖNETİCİLERE DÜŞEN GÖREVLER VAR”

“O bakımdan biz yöneticilere düşen görevler var” diyen İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

“Sizlerin bu anlamda fikirlerini kısıtlayan değil, fikirlerinin önünü açan; sözlerini kısıtlayan değil, sözlerinin önünü açan, asla ve asla, özellikle sizin gibi özel insanlara parmak sallayan değil, tam aksine sizi özenle dinleyen kişiler olmak zorundayız. Ancak ve ancak bu şekilde başarılı olabiliriz. Cumhuriyet ve demokrasi bunun için var. Cumhuriyetin ve demokrasinin karşılığını verdiğimizde, ben inanıyorum ki, yöneticiler olarak iyi yetişmiş bireylere haklarını verdiğimiz ve tanıdığımız takdirde iyi biliyorum ki, hiçbiriniz bu ülkeyi terk etmezsiniz. Ve bu ülkede kalıcı hizmetlerinizle, ülkeyi daha da güçlü hale getirirsiniz. Akıl ve bilim, gerçekten her zaman ışığımız olmalı ve olmak zorunda. Yirmi birinci yüzyılın gereği olan teknolojide, bilimde, sanatta, kültürde her hususta çok özel insanları olan bu toplumun hak ettiği yerde olması lazım. Bu toprakların doğusu-batısı, güneyi-kuzeyi demeden, en ücra köşesinde duran bir köyünden metropolün en göbeğinde yaşayan bir bireyine kadar, her hususta eşit hizmet aldığı biçimde -ki başta eğitimle bunu sağlamak zorundayız- herkesin bu Cumhuriyet ve demokrasinin nimeti olan, ‘Ben çalışırsam, hak ettiğimi elde ederim. Ben çalışırsam, hak ettiğim mevkiyi elde ederim anlayışını ve o özgüveni ona vermek zorundayız.”