İmamoğlu: ''Cumhurbaşkanı'nın verdiği bilgiler doğru değil''

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "CHP'li belediyeler ne yaptı? Ne olduğu belli olmayan, bir kısmı terör örgütleriyle iltisaklı çıkan 45 bin kişiyi belediyeye doldurdular" sözlerine yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu "Ben, yazı yazdım kendisine. Bütün bilgileri de yazdım kendisine, yalan yanlış ifadelere göz yummasın diye, bizimle irtibat kursun diye Sayın Cumhurbaşkanı'na da bugün sabah saatlerinde mektubumu yolladım. Oradan net, gerçek bilgileri görebilir. Bilgi kaynağını düzeltsin Sayın Cumhurbaşkanı. Bir de bizim yapmak isteyip de yapamadığımız, kendi imzasına ait bir kısım işlere de onay versin de işimize engel olmasın” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlediği "İYİ Kalkınma Kongresi"sine katıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP'li belediyeler ile ilgili “İstanbul ve Ankara ne yaptı” sözleri ve kendisi ile ilgili “Bizim yaptığımız işleri de kendilerine mal ediyorlar, 15 bin kişiyi ekmeğinden ettiler. Ne olduğu belli olmayan, terörle iltisaklı 45 bin kişiyi de belediyeye doldurdular” açıklamasının anımsatılması üzerine İmamoğlu, şunları söyledi:

"CUMHURBAŞKANI'NIN VERDİĞİ BİLGİLERİN HİÇBİRİ DOĞRU DEĞİL"

“Sayın Cumhurbaşkanı'nın bilgi kaynağını ben hep sorguluyorum en başından beri. Çünkü verdiği bilgiler, aktardığı bilgiler ne yazık ki yanlış, hiçbiri doğru değil. Bilgi kaynağını düzeltmeye ve hatta doğru adresin kaynağı kendisi olduğu için bizimle irtibat kurmayı öneriyorum. Bir sorusu varsa Sayın Cumhurbaşkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na bizzat sorabilir. Sormama tercihini kullanıp, davet etmeme tercihini kullanıp, bunları bu şekilde ekranda söylemesinin Türkiye’m adına talihsizlik olduğunu düşünüyorum. Tabii bu dikkati başka bir yerlere çekme çabası. Biz işimize bakıyoruz, her gün iş üretiyoruz Allah’a çok şükür İstanbul’da 10 tane başlanmamış 4 tanesi hiç başlanmamış metroyu yapıyoruz, diğerlerini bitiriyoruz, bir yandan hizmete açıyoruz. Daha birçok şey. Onlarca kreş yapıyoruz, insanımıza dokunuyoruz. Bu zor günlerde milyonu aşan hanede vatandaşımızın evinde ona destek oluyoruz. Allah şahittir ki 2,5 senedir bir Allah’ın kulu ne gördü ne şahit oldu. Veren elin alan eli görmediği biçimde yürütüyoruz.

"21 BİNİN BİRAZ ÜZERİNDE İŞE ALINDI, BUNLARIN NASIL ALINDIĞI DA TEK TEK BELLİ"

Bu 45 bin insan işe alındı cümleleri içinde şunu ifade edeyim, AKP Grup Başkanvekili 'İstanbul’da 45 bin kişi işe alındı' dedi. Aradan iki hafta geçti, İçişleri Bakanı '33 bin' dedi Meclis'te. Şimdi yine kendisi '45 bin' diyor. Ben de az önce gerçek rakamı açıkladım yine açıklıyorum 21 binin biraz üzeri, böyle bir sayıda insan alındı ve bu insanların nasıl işe alındığı tek tek, kalem kalem belli. Ne kadarı sınavla alındı ne kadarı kanun gereği alınmak zorundaydı, alındı. Çünkü taşeron kadrosundan kurum kadrosuna geçti.

Gelelim terörist meselesine… Ben 10 gün önce Sayın İçişleri Bakanı'na yazı yazdım, bizzat kendim, bizzat şahsına. Bu 500 kişi terörist dediği sayı kimdir, kimlerdir bize yaz gönder biz de bilelim. Devletin kurumlarından bu insanlar temiz kâğıdı alıp işe başlıyor. Bunun terörist olduğunu ifade edip ve bunu afişe edip de birilerine terörist damgası vuran medyayı da bir kısım medyayı da kınıyorum. O insanların terörist diye fotoğraflarını yayınlıyorlar devletin bakanı çıkıp '500 kusur kişi, isim listesi var elimizde' diyor.

"CUMHURBAŞKANI'NA MEKTUP GÖNDERDİM"

Ben yazı yazdım kendisine, bütün bu bilgileri yazdım. Sayın Cumhurbaşkanı kendisine yalan yanlış ifadelere göz yummasın diye bizimle irtibat kursun diye. Sayın Cumhurbaşkanı'na bugün sabah saatlerinde bu mektubumu yolladım. Orada net, gerçek bilgileri görebilir. Bilgi kaynağını düzeltsin Sayın Cumhurbaşkanı. Bir de bizim yapmak isteyip de yapamadığımız, kendi imzasına ait bir kısım işlere de onay versin de işimize engel olmasın. İmzasını esirgemesin bizden Sayın Cumhurbaşkanı. Ne imzaymış bir de! Yani o imza, İstanbul'dan esirgeniyor, ama İstanbul'un dışında herhangi bir şehirden esirgenmiyor. İstanbul'dan imzasını esirgemesin, işlerimizi hızlandırsın. O kıymetli imzalarını lütfen İstanbul ‘un işleri için atsın. Yoksa insanlar, ‘Sevdam İstanbul’ diye ifade ettiği bu kente dair olan sözlerine inanmamaya başlayacak. Buna maruz kalsın istemem. ‘İmzasını İstanbul'un lehine atsın, ki işlerimiz engellenmesin’ diyorum. Benim cevabım bu. Ama işimize devam ediyoruz.

“VALLAHİ KİBİR BU ÜLKEDE EN FAZLA KİME YAKIŞIYOR?”

İmamoğlu, Erdoğan’ın “Belediye başkanlarında kibir olmaz” ve “Benim boyum 1,85, mezarım daha büyük olacak; onlar düşünsün” sözlerinin sorulması üzerine de şu karşılığı verdi:

“Vallahi kibir, en fazla bu ülkede kime yakışıyor? Onu da kendisi düşünsün. Ben bilmiyorum. Ben en azından üstüme alınmıyorum. Kime yakışıyorsa o düşünsün. Ben bilmiyorum. Kimi kastettiğini kendisi düşünsün.”