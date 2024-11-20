  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. İmamoğlu davası bir kez daha ertelendi

İmamoğlu davası bir kez daha ertelendi

İmamoğlu davası bir kez daha ertelendi
Güncelleme:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde ''ihaleye fesat karıştırma'' iddiasıyla yargılandığı dava ertelendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde ‘ihaleye fesat karıştırma’ iddiasıyla yargılandığı davaya Büyükçekmece 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Söz konusu dava 8 Ocak saat 15:00'a ertelendi. 

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bankaların emekli promosyonlarında yarış kızıştı, emekliye en yüksek promosyon veren banka değişti Bankaların emekli promosyonlarında yarış kızıştı, emekliye en yüksek promosyon veren banka değişti 2024 Kainat Güzeli'nin makyajsız hali olay oldu 2024 Kainat Güzeli'nin makyajsız hali olay oldu A Milli Takım Teknik Direktörü Montella ''mağlubiyetin nedenini'' buldu A Milli Takım Teknik Direktörü Montella ''mağlubiyetin nedenini'' buldu Ünlü oyuncu İstanbul trafiğinde saldırıya uğradı Ünlü oyuncu İstanbul trafiğinde saldırıya uğradı Yeni kabusumuzun adı Norovirüs! Belirtilerini açıklayan uzmanlar ''evde kalın'' demeye başladı Yeni kabusumuzun adı Norovirüs! Belirtilerini açıklayan uzmanlar ''evde kalın'' demeye başladı Aralarında tanıdık isimler de var... Yüzlerce hakim ve savcının görev yeri değiştirildi Aralarında tanıdık isimler de var... Yüzlerce hakim ve savcının görev yeri değiştirildi Acun Ilıcalı'nın da başı dertte: Soruşturma başlatıldı Acun Ilıcalı'nın da başı dertte: Soruşturma başlatıldı İsim hakkı satıldı, Radikal gazetesi geri dönüyor İsim hakkı satıldı, Radikal gazetesi geri dönüyor Türkiye'nin 2021 güzellik kraliçesi futbol sahalarının kraliçesi oldu Türkiye'nin 2021 güzellik kraliçesi futbol sahalarının kraliçesi oldu Trump'tan Türk doktor Mehmet Öz'e özel görev Trump'tan Türk doktor Mehmet Öz'e özel görev
Türkiye U21 - Sırbistan U21 maçının ardından ortalık karıştı Türkiye U21 - Sırbistan U21 maçının ardından ortalık karıştı A Milli Takım'ın play-off'taki muhtemel rakipleri A Milli Takım'ın play-off'taki muhtemel rakipleri Erdoğan asgari ücret, emekli ve memur maaşları zammında ipucunu verdi Erdoğan asgari ücret, emekli ve memur maaşları zammında ipucunu verdi MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye gizli sunum MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye gizli sunum İran'da sembol olan çıplak protestocu için dikkat çeken karar İran'da sembol olan çıplak protestocu için dikkat çeken karar Ne gram, ne çeyrek... Vatandaşın altında yeni tercihi bu oldu! Ne gram, ne çeyrek... Vatandaşın altında yeni tercihi bu oldu! Kolon kanserine çare doğada bulundu: Kanserli hücreleri yok ediyor Kolon kanserine çare doğada bulundu: Kanserli hücreleri yok ediyor Dünyanın en iyi stadyumları listesine Türkiye'den 3 stadyum girebildi Dünyanın en iyi stadyumları listesine Türkiye'den 3 stadyum girebildi Ünlü otomobil devinden herkesi şaşırtan karar Ünlü otomobil devinden herkesi şaşırtan karar Konutta en çok kazandıran iller belli oldu Konutta en çok kazandıran iller belli oldu