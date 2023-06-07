İmamoğlu ''değişim'' talebini yineledi: ''Görev almaktan çekinmem''

Seçimlerin ardından yaptığı 'değişim' çağrısıyla dikkat çeken İBB Başkanı İmamoğlu, "Değişimin bir kurul, heyet değişimiyle olmayacağının farkındayız. Değişim talebini en güçlü şekilde ifade etmeye devam ediyorum. Değişimi toplum istiyor, kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 seçimlerinin ardından yaptığı 'değişim' çıkışını yineledi.

CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu'nda yapılan yeni görevlendirmelere atıf yapan İmamoğlu, "Değişimin bir kurul, heyet değişimiyle olmayacağının farkındayız. Değişim talebini en güçlü şekilde ifade etmeye devam ediyorum" dedi.

Toplumun değişim istediğini ifade eden İmamoğlu, "Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz" ifadesini kullandı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Devletimiz, milletimiz her şeyin önünde yer almıştır benim için. Siyasi partiler hizmet aracıdır. Değişim meselesi önemli, değişim çok önemli bir kavram. Geçtiğimi< hafta net olarak güçlü bir değişimden bahsetmişti. Köklü, detaylı bir değişim içeren kavramlar ifade etmişti.

Değişim anlayışını en güçlü şekilde talep eder haldeyim. Değişim sadece kurul ile olmaz. Her kesmin ne ses çıkarığını anlamamız şart. Mesele bir kurul meselesi değildir. Değişimi toplum istiyor, kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz.

Görev almaktan çekinmem."