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İmamoğlu, Deniz Baykal'ın cenazesinde yaşanan ayıbı ilk kez anlattı

İmamoğlu, Deniz Baykal'ın cenazesinde yaşanan ayıbı ilk kez anlattı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın cenaze töreninde yaşanan skandalı ilk kez anlattı. İmamoğlu olaya ilgili, "Kimse ön safa oturmuyor. Biraz sonra bir gürültüyle sayın Cumhurbaşkanı geldi. Dördüncü saftaki herkes ayağa kalktı. Sayın Cumhurbaşkanıyla beraber ön safa gittiler. Allah'ın huzuruna birinin müsaadesiyle geçilir mi kardeşim" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın 14 Şubat'ta düzenlenen cenaze töreninde yaşanan skandalı ilk kez anlattı.

Camide protokol döneminin AK Parti ile geldiğini söyleyen İmamoğlu, yaşanan olayı şu ifadelerle aktardı:

"Baykal'ın cenazesine gittim. Üç dört kişi var. Vakit namazını kılmaya girdim. Baktım ki önde dört saf boş. En ön safa oturduk. Trabzon Milletvekili de şahittir. Biraz sonra insanlar gelmeye başladı. Arasında bakanlar var, Diyanet İşleri Başkanı var. Kimse ön safa oturmuyor. Biraz sonra bir gürültüyle sayın Cumhurbaşkanı geldi. Dördüncü saftaki herkes ayağa kalktı. Sayın Cumhurbaşkanıyla beraber ön safa gittiler. Allah'ın huzuruna birinin müsaadesiyle geçilir mi kardeşim. Baykal'ın cenazesinden beri ilk kez anlatıyorum bunu."

Etiketler deniz baykal'ın cenazesi recep tayyip erdoğan İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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