İmamoğlu: ''Devleti yönetenler, masum bir çocuğa söyletilmiş 'hain' ifadesine gülüyor''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ın konuşması sırasında kürsüye gelen küçük bir çocuk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Hain" demesi hakkında açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün bir tören konuşma sırada kürsüye gelen küçük bir çocuk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Hain" dedi, ktidar partisi için oy istedi.

Bu tablo karşısında başta Erdoğan olmak üzere çevredekilerin gülümsediği görüldü.

CHP'den ilk tepki sosyal medya hesabından gelirken; yaşanan olaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, ''Siyasette etik ve ahlak ne yazık ki iyice terk edildi. Devleti yönetenler, masum bir çocuğa söyletilmiş “hain” ifadesine gülüyor. Trabzon’un iyi kalpli tüm insanları bu kötü duygulardan uzak duracaktır. Bir Trabzonlu olarak memleketimde bu şovun yapılmasını kınıyorum'' ifadelerini kullandı.