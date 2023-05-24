İmamoğlu duyurdu: İBB ekipleri kaçak yapıları yıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un en güzel sahillerine sahip olan Üsküdar'da çalışmalar yapmaya devam ediyor. Üsküdar'ın Salacak bölgesindeki kaçak yapıların İBB ekipleri tarafından yıkımın gerçekleştiğini belirten İmamoğlu, "Yıllardır göz yumulan kaçak kafelerin birini daha bugün yıktık" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştığı mesajda yapılara yönelik çalışmalarının sürdürdüğünü gösterdi. İmamoğlu paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın en güzel manzaralarından birinde, Üsküdar Salacak'ta yıllardır göz yumulan kaçak kafelerin birini daha bugün yıktık."