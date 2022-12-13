Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programında konuk olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Eminim ki Erdoğan her gece rüyasında beni görüyor" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programında konuk oldu.

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

''Cümleme lafa bakarım laf mı diye, adama bakarım adam mı diyorum. Ben 4 Kasım'da, aradan 6 ay geçmiş. Görevimi yapıyorum, milletimle buluşmaktan moralimin en yüksek yerindeyim. O kadar süre sonra YSK'ya hakaret edeceğim... Ama daha acısı ne biliyor musunuz? Bu hakaret olarak ne zaman anlaşılıyor? 20 ay sonra. Dolayısıyla ben bir kaç yerde de söyledim. Size de söyleyeyim. Yine o muhterem İçişleri Bakanı söyledi ya, 'Hüngür hüngür ağladım İstanbul seçimlerini kaybettiğimiz gece diye. Ve o hüngür hüngür ağlayan akıl, o bakan ve o amiri bu davayı açtırmıştır. Bu siyasi bir süreçtir. Tekrar ifade edeyim gerçekten bu memleketi vicdan yoksunu, adalet yoksunu insanlardan bu devleti, bu milleti Allah korusun diye dua ediyorum ve aynı zamanda mücadele veriyoruz

İstanbul seçimlerinde çaldılar diye kampanya yaptılar. Sayın bakan çıktı televizyona, ortalama 700-750 terörist tespit ettik dedi. Soruyorlar emin misiniz diye. Eminim diyor. 3 dava açılıyor, herkes beraat ediyor. Bizi rezil ettiniz. Milyonlarca insanın oylarını yok saydınız. Asıl yargılanması gereken cumhurbaşkanı, bakanlar, hepsi konuştu. Esas suçlanması gereken onlar.

Buradan sesleniyorum YSK üyelerine hiç mi vicdanınızı sızlamadı? Hiç mi kendinizle hesaplaşmadınız? O yanlış karara imza attığınız için hiç mi pişman olmadınız?

30 Haziran'da olsaydı seçim milyon fark atardık.

SİYASİ YASAK KARARI VERİLİRSE NE YAPACAK?

Vicdanıma ve ruhuma yerleştirmiyorum. Ben hiç negatif düşünmeyi sevmem. Bünyemi onla yormak istemiyorum. Yarın böyle bir kötü karar, böyle bir duygu hissetmiyorum, hissetmek de istemiyorum. Milletimiz adına da Türkiye Cumhuriyeti Yargısı adına da istemiyorum. Ekrem İmamoğlu bundan en son zarar görecek kişi.

Az önce lafım yarım kaldı. Siyaseten fayda göreceğimi iddia edenler var. Ben öyle bir faydanın zerresini istemiyorum.

''UMARIM BİR ÇILGINLIK YAPMAZLAR''

Avukatlarımız farklı fikirler söylüyorlar. Tüm bunlara bakınca siyasi bir dava olduğunu ama gerekçeleriyle ki yarın mahkemeye çok önemli üstat hukukçuların görüşleri sunulacak, aynı zamanda şahit olarak dinlenmesi istenecek başka şahitler var. Bütün bunların dinlenip, bu işin yarın bir karar celsesi olmayacağı yönünde görüşler var. Bir yandan da tereddüt ediyorlar. Acaba siyasi bir dava olup, çılgınlık olur mu diye. Umarım yarın bir çılgınlık yapmaz değerli hâkim ve mahkemenin diğer üyeleri.

''HALK DEDİ Kİ SİZ GİDİN''

Siyasetin baskısı altında İstanbul'u ezdiler. İstanbul benim aşkım diyen zihniyetin yaşadığı bir başka paradoks, İstanbul'a ihanet ettik diyen zihniyetin o iki aklın arasında İstanbul'u çekiştirdiler. Ve kötüleştirdiler. O yüzden halk dedi ki siz gidin... Bütün bu iktidarın o Ekrem İmamoğlu hedefte oturunca, saldıracakları, tehdit edecekleri, kimisi çıkacak 557 terörist var diyecek, müfettiş yollayacaklar. Daha geçen hafta 85'e yakın soruşturma maddesi geldi İBB'ye.

''ERDOĞAN HER GECE RÜYASINDA BENİ GÖRÜYOR''

Sayın Ali Sunal'ın bir programı vardı davet edildim. Güzelde bir programda. Bir öğrenci soru sorabilir miyim diye kalktı. Sayın Cumhurbaşkanını rüyanızda gördünüz mü diye sordu bana. Çok hoşuma gitti. Sonra bir an düşündüm. 3-4 kez gördüm. Ama tahminde bulunuyorum, eminim ki Erdoğan her gece rüyasında beni görüyor. Böyle bir İstanbul travması var bu sürecin. Günün sonunda 3,5 yılın sonunda bu baskıya rağmen, pandemi sürecine rağmen, son 1 yıldır yaşadığımız büyük ekonomik depresyona rağmen iyi şeyler başardık.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAK İSTİYOR MU?

Gururla ve keyifle bu kente hizmet ediyorum. Ama şunu da söylüyorum; bu sürece kendini adamış biri olarak memleketin iyileşmesi adına 86 milyonu eşit gören devlet yapısı olması adına bu omuzlar bütün yükleri taşır. İstediğin yorumu yap. Milletimizin duyguları buna karar verir. Ben kendini adamış Ekrem İmamoğlu olarak, İstanbul’un en fazla oy olarak seçilmiş başkanı olarak bana öyle geliyor ki bu omuzlar bütün yükleri taşır.

''GÖZ YUMAN VATAN HAİNİDİR''

Allah aşkına! Bu ülkede devletin yöneticisi FETÖ'ye 'ne istedin de vermedik' diyebilir mi? Cemaat ve tarikatların kaçak yapılarına öyle göz yumulmuş ki! Buna göz yuman vatan hainidir.''