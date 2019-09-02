İmamoğlu: En fazla susadığımız duygu, adalet duygusu

Cemevi bahçesine kurulan ve bin kişinin katıldığı iftarda bir konuşma yağan İmamoğlu, Alevi vatandaşlarla, Hz. Ali’nin, “Devletin dini adalettir” sözlerini paylaştı. İmamoğlu, “Bugün, en fazla susadığımız ve arzu ettiğimiz duygudur adalet duygusu. Herkese eşit davranılan bir yaşam. Sadece bu yaşadığımız alan değil, dünyaya dair de böyle. Yakın coğrafyaya da böyle” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muharrem ayının 2’nci gününde Alibeyköy Cemevi bahçesinde düzenlenen iftara katıldı. Yaklaşık bin kişinin katıldığı iftarda İmamoğlu’na, eşi Dilek İmamoğlu da eşlik etti. İftara katılan vatandaşlar, İmamoğlu çiftine yoğun ilgi gösterdi. Yüzlerce vatandaş, İmamoğlu çifti ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. İmamoğlu çifti, kendilerine ayrılan masaya zorlukla ulaşabildi. Çift, masaya oturduktan sonra da vatandaş ilgisi devam etti. Özellikle çocuklar, İmamoğlu ile “selfie” yapmak için sıraya girdi. İftar öncesinde ilk konuşmayı, Alevi dedesi Hüseyin Güzelgün yaptı. Dede Güzelgün’ün duasının ardından 12 gün sürecek Muharrem ayı orucunun ikincisi açıldı. İftara katılan vatandaşlar ve İmamoğlu çifti, iftarlarını çorba, kuru fasulye, pilav ve ayrandan oluşan mütevazı bir menüyle açtı.

“BURASI, DERTLEŞME VE PAYLAŞMA SOFRASI”

Orucun açılmasının ardından mikrofonu alan İmamoğlu, sözlerine, “Bu akşam aslında burası dertleşme sofrası, paylaşma sofrası. Yaşanan o derin acılardan sonra birbirini hissetme sofrası. Dolayısıyla dostluğun, kardeşliğin, barışın, huzurun, hak ve hukukun adaletle birleştirilerek, mutlu yaşama adına ümitleri tazeleme, umutları besleme masası. Bu sofrada oruçlarımızın kabulünü diliyorum. Allah, tuttuğunuz oruçları kabul etsin” şeklinde başladı. Hazreti Ali’nin, “Devletin dini adalettir” sözlerini paylaşan İmamoğlu, “Bugün, en fazla susadığımız ve arzu ettiğimiz duygudur adalet duygusu. Herkese eşit davranılan bir yaşam. Sadece bu yaşadığımız alan değil, dünyaya dair de böyle. Yakın coğrafyaya da böyle. Dedemiz Kerbela’dan bahsetti. Oradaki derin acıdan bahsetti. Zalimi tanımak, zulmü bilmek ama yanı sıra, bir mazlumun hoşgörüsüyle toplumun beslenmesinden bahsetti. Bu derin acıların yaşandığı yakın coğrafyamızda, hala istemediğimiz olayların yaşanması da bizi derinden üzüyor. Onun için bütün iyi dileklerimiz sadece şehrimiz ve ülkemiz için değil. Yakın coğrafyamız için, özellikle İslam dünyası için ve bütün dünyamız için de geçerli” diye konuştu.

“ALLAH’IM, ADİL BİR YÖNETİCİ OLMAMI SAĞLA”

İnsanı insan olduğu için seven ve bu duyguyla beslenen bir toplum olunduğunu anlatan İmamoğlu, “Hacı Bektaş-ı Veli’den beslenen, Mevlana’dan beslenen, Pir Sultan Abdal’dan beslenen, onların yüz yılar öncesinden bize emanet ettiği tüm güzel felsefeyle, bugünü yaşamaktan bahsediyorum aslında. Dualarımız o yönde. Ben, dünyanın en kadim kentine, sizlerin teveccühü, katkısı ile belediye başkanı seçildim. Her şeyi başarmak arzusundayız. Tüm güzel duyguları, talepleri karşılama arzusundayız. Eksiğimiz olabilir. Hatamız olabilir; ama özellikle bir duam vardır ki ben çok önemsiyorum: ‘Allah’ım, adil bir yönetici olmamı sağla.’ Ve Yaradan’a sığınıp derim ki, ‘Mutlaka ve mutlaka topluma adil olmamı, adil olduğumu yaşadığım bir şehir var etmemi sağla.’ Adalet duygusun bittiği yerde, insanların özgürlüklerinin kısıtlandığını hissettiği yerde gerçekten huzur beklemek çok zor. Bu ülkenin başında, milli birlik ve beraberliğimizin, toprak bütünlüğümüzün varlığı için bulunan herkese adalet duygusu var olsun diye dua edin. Bizlere dua edin. Duanızı istiyoruz” dedi. İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisi altında Alibeyköy Cemevi’nden ayrıldı.