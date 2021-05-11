İmamoğlu: ''Erdoğan'ın sorusuna Bakan yanıt versin''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kayıp atlarla ilgili yorumuna "O çiplerin takibini de bakanlık yapıyor. Cumhurbaşkanı çıkmış kayıp atları soruyor Tarım Bakanı açıklama yapmıyor. Sayın Pakdemirli, çıkıp bir açıklama yapsanıza" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen 'el bağlama' ve 'HDP'li belediyeyi ziyaret etme' konulu incelemelerle ilgili yeni açıklamalar yaptı. İktidar cephesinden bu gibi suçlamalarla, "kendisine cumhurbaşkanlığı adaylığının ve sonrasında seçimi kazanmasının yolunun açıldığı değerlendirmeleri yapıldığını" hatırlatan İBB Başkanı, "O zaman gidin bunu, 'bence suçlu' diyeni araştırın, bunları o yapıyor çünkü" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konu hakkında yaptığı bir açıklamada, İmamoğlu'nu türbede ellerini arkada bağladığı için 'suçlu' gördüğünü ancak soruşturma izni vermeyeceğini söylemişti.

'BEN HER BELEDİYEYİ ZİYARET EDERİM'

Fox TV'de Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Diyarbakır'da HDP'li belediyeye ziyareti ile ilgili başlatılan inceleme için de açıklama yaptı. İmamoğlu, "Ben gittiğim her ilde belediyeyi ziyaret etmek isterim. AK Partili belediyeler de dahil hepsinden randevu isterim. Orada da gittik. Kayyum konusunda da benim tutumum bellidir. Bugün de bellidir. Hatta bir de Atatürk portresi hediye ettik. En güzel duvarınıza asarsanız seviniriz dedik. 'Duvarı siz seçin, birlikte asalım' dediler" şeklinde konuştu. Dün, İmamoğlu hakkındaki bu inceleme için de İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmediği açıklanmıştı.

'ATLARIN TAKİBİ BAKANLIKTA, PAKDEMİRLİ AÇIKLAMA YAPMALI'

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle online iftar programı sırasında sorduğu 'kayıp atlar'la ilgili de, "Biz atları talip olan belediyelere ve sivil toplum kuruluşlarına valilik ve Tarım Bakanlığı ile birlikte verdik. Atların takibi için Tarım Bakanlığı tarafından hepsine çip takıldı, çipleri biz takmadık. O çiplerin takibini de bakanlık yapıyor. Cumhurbaşkanı çıkmış kayıp atları soruyor Tarım Bakanı açıklama yapmıyor. Tamam, teşekkür ederiz bakanlığa ve valiliğe işbirliği için. Ama Sayın Pakdemirli, çıkıp bir açıklama yapsanıza" dedi.