İmamoğlu, Erzurum'daki taşlı saldırıda yaralanan vatandaşlarla buluştu

Erzurum'daki taşlı saldırıda yaralanan yurttaşlarla bir araya gelen Ekrem İmamoğlu, "Durumları iyi, moralleri yüksek, hepinize selamları var. Erzurum'la yine buluşacağız, gönül bağımızı hiç kimse koparamaz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, 7 Mayıs Pazar günü Erzurum'daki konuşması sırasında yaşanan taşlı saldırıda yaralanan yurttaşlarla bir araya geldi. Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, buluşmadan fotoğraflara da yer verdi. İmamoğlu, yaralanan Tülay Gıcırkan, oğlu Selçuk Gıcırkan ve yeğeni Serap Gıcırkan, yaralanan Burak Değer, annesi Gülsüm Çelik ve babası Filcet Çelik, yaralanan Talip Bingöl ve yeğeni İsmail Bingöl'ün katıldığı kahvaltı programına dair paylaşımına, şu notu düştü: "Erzurum'daki buluşmamız sırasında taşlarla yaralanan hemşehrilerimle buluştum. Durumları iyi, moralleri yüksek, hepinize selamları var. Erzurumla yine buluşacağız, gönül bağımızı hiç kimse koparamaz."