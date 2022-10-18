İmamoğlu: Eşitlikte ve adalette tarih yazacağız İstanbul'da

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ''150 Günde 150 Proje'' maratonu kapsamında, ''Fatih Kariye Otizm Merkezi''nin temelini attı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında, “Fatih Kariye Otizm Merkezi Temel Atma Töreni”ni gerçekleştirdi. Derviş Ali Mahallesi’nde gerçekleştirilen törende, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir konuşma yaptı. Temel atma töreni öncesinde Fatih’teki Hekimoğlu Ali Paşa İlkokulu’na bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirten İmamoğlu, hizmet ederken en çok çocuklardan enerji aldığını kaydetti. “Bu duygu bana çok derin şeyler hissettiriyor” diyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“BENİM ‘ÇILGIN PROJE’ ANLAYIŞIM…”

“Nedir, derseniz; ‘çılgın proje’ yapmayı istiyorum ben. Hayatım boyunca, hangi görevde olursam olayım, çılgın proje ve projeleri hayata geçirmek istiyorum. Ama bugünün tartışılan ve konuşulan çılgın projeden bahsetmiyorum. Benim bahsettiğim başka. Gerçekten bu şehrin çocuklarına, gençlerine, kadınlarına ve özellikle dar ve orta gelirli ailelerin bireylerine çok değerli hizmetler yapmaktan bahsediyorum. Çılgın proje, öyle bir şey. Benim bu şehrin insanına yatırım yapmaktan ve onları mutlu etmekten başka tariflenecek bir çılgın projem yok. Belki bazılarının farklı kitleleri mutlu etme konusunda, bir avuç insanı mutlu etme konusnda titizlikleri olabilir. Bizim öncelikli konumuz; bu şehir insanlarının zor anında her zaman yanında olan bir kurumun varlığından emin olduğu bir şehir yaşamı var etmek istiyoruz.”

“GEÇMİŞTE DE İYİ İŞLER YAPILDI AMA…”

Bu kapsamda, daha önce akla gelmeyen işlere imza atma konusunda özenli davrandıklarının altını çizen İmamoğlu, “0-4 yaş arası bebeği olan annelere, çocuklarıyla birlikte ücretsiz seyahat hizmeti; daha önce sayısı ‘sıfır’ olan kreşlerin açılması; yine daha önce sayısı ‘sıfır’ olan yurtların açılması; üniversite öğrencilerine 4 bin 500 TL’lik karşılıksız eğitim desteği verilmesi hizmetleri” örneklerini verdi. Geçmişte de iyi hizmetlerin de yapıldığına dikkat çeken İmamoğlu, “Ama bunları unutarak, iyi şeyler yapma gayretinde olunan bir dönem oldu. Ne yazık ki, bu konuda şehrimizin yönetiminin ıskaladığı çok şey var” diye konuştu. Özel gereksinimli bireylere yönelik hizmetlere de öncelik verdiklerini aktaran İmamoğlu, “Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Merkezleri’nin (ÖZGEM) sayısının artırılması konusunda da arkadaşlarıma özellikle talimatım var. ÖZGEM'de, başta otizmli bireyler olmak üzere, gelişimsel yetersizliği bulunan ya da risk grubundaki çocuklarımıza ve ailelerimize eğitim, terapi ve destek hizmetlerimizi sunuyoruz. Bu hizmetlerimizi daha da büyütmek için yeni merkezleri ve yeni alanları yapmak konusunda da özenli bir gayret içerisinde olacağız” dedi.

“BUNUN DIŞINDA DAVRANAN HİÇBİR KİŞİ BENİM YOL ARKADAŞIM DEĞİLDİR”

ÖZGEM’lerden şu anda 2 bin 17 öğrencinin yararlandığı bilgisini paylaşan İmamoğlu, 4 yeni merkezin daha yapımının devam ettiğine dikkat çekti. İstanbul’un 39 ilçesine eşit hizmet sunduklarına vurgu yapan İmamoğlu, tarihi yarımadayı bünyesinde barındıran Fatih ilçesinde de Beyazıt Meydanı’ndan kara surlarına, Unkapanı Köprüsü kavşağından tarihi ibadethanelere kadar 20’den fazla kalemde tamamlanan ve devam eden projeleri olduğunun altını çizdi. “İddiayla söylüyorum ki; eşitlikte ve adalette bir tarih yazacağız İstanbul'da” diyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Kimin kime oy verdiğiyle hiçbir şekilde ilgilenmeksizin, vatandaşlarımıza sunduğumuz her imkanın bir siyasi partisi olmaksızın, vatandaşa verilen bir hizmet olarak hareket eden bir anlayışın içerisinde olacağız. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Benim hiçbir yol arkadaşım, benimle çalışan hiçbir arkadaşım, asla ayrımcılık yapamaz. Herkese eşit davranmak, adil olmak ve herkese özenli bir biçimde hizmet etmek zorundadır. Bunun dışında davranan, hiçbir kişi benim yol arkadaşım değildir. Yok şu siyasi partiymiş, bu siyasi partiymiş; onun yeri ayrı, belediyeciliğin ve hizmetin yeri ayrı. Bunu biz, bu topluma göstereceğiz ki, bazı şeylerin amaç olmaktan çıkmasını sağlayalım. Yani siyasi partiler, bir amaç olmaktan çıksın. Devletimizin, milletimizin esas olduğu bir sistem var olsun. Eğer siz, her şeyi parti üzerinden konuşmaya başlarsanız, işte partinin hizmeti, partinin yaptığı şey… Eve giren ekmeğe kadar ‘Parti verdi’ demeye başlarlar. Bundan Allah korusun milleti.”

İLK ÖRNEĞİ BAŞAKŞEHİR

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay da konuşmasında, temelini attıkları merkezle ilgili teknik bilgiler paylaştı. Buna göre; İBB’nin otizm merkezlerinin ilk uygulama örneği, 3 Aralık 2020’de açılışı yapılan Başakşehir ÖZGEM oldu. Fatih ÖZGEM, başta “otizm sprektrum bozukluğu” olan ve diğer gelişimsel yetersizliği bulunan risk gruplarındaki çocuklara, dünya standartlarında eğitim, terapi ve destek hizmetlerini tek bir çatı altında sunabilecek.

Temeli atılacak merkezde, günlük ortalama 80-100 arasında öğrenciye hizmet verilmesi planlanıyor. Alanında uzman kadrosuyla, grup ve bireysel sınıflar ile drama ve masal atölyesi, oyun odası, toplantı salonu ve seminer sınıfı yer alacak olup, ailelere de psikolojik destek imkânı sağlanacak merkezde, spor salonu ile kafeterya bölümleri de bulunacak. Fatih ilçesindeki özel gereksinimli bireyler ve ailelerine hizmet verecek Kariye Otizm Merkezi’nin 2023 yılında tamamlanması planlanıyor.