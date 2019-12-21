İmamoğlu: ''Faytonların yerine elektrikli araçlar geliyor''

Görüşmeye, Adalar'daki yeni fayton düzenlemesi ile ilgili çalışmaları yürüten ulaşımdan sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir de katıldı. Aktivist Zülal Kalkandelen, İmamoğlu'ndan Adalar'dan atlı faytonların tamamen kaldırılması konusunda verdiği sözü tutmasını beklediklerini söyledi.

“ELEKTRİKLİ ARAÇLARLA BU İŞİ ÇÖZECEĞİZ”

Sabah saatlerinde bahara kadar fayton sorununu çözmüş olacaklarını açıklayan İmamoğlu, aktivistlere üzerinde çalıştıkları yeni sistemi anlattı.

Yüzde 90 oranında taşımacılık ile ilgili süreci araçla çözmek için gereken alt yapıyı oluşturduklarını belirten İmamoğlu şöyle konuştu;

* Tümüyle elektrikli araçlarla bu süreci çözeceğiz. Arkadaşlarım 2-2.5 aydır araç modelleri ile ilgileniyorlar. Virajda hangisi işe yarar, eğimde hangisi süreci tamamlayabilir…

* Ada'ya yakıtlı araç sokmak istemiyoruz. Elektrikli araç sokmak istiyoruz. At konusunda önüme henüz rapor gelmedi. Diyorsunuz ki ‘yük- eşya taşımayacak, eğim çıkmayacak.' Bu şekilde simgesel bir rota içinde fayton olacak. Bu bir öneri, siz kabul etmeyebilirsiniz. Sizi mutlu edemeyebilirim ama somut konuşuyorum.

İBB KONTROL EDECEK

Atlar ve araçların tamamen İBB'nin kontrolünde olacağını ifade eden İmamoğlu “Hiçbir şahıs muhatabı kalmıyor tümüyle bu iş İBB kontrolünde olacak. Araç da şoför de İETT'ye ait. Fayton sürecini İBB'nin birimi yönetecek. Bir şahsa, bir ahıra emanet olmayacak. Veterinerlerine kadar bütün unsurları ile. Bu denetimli mekanizmanın alt yapısını oluşturuyor arkadaşlarım” dedi.