  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. İmamoğlu Financial Times'a konuştu: ''Ağır bir yenilgiye uğrayacaklar!''

İmamoğlu Financial Times'a konuştu: ''Ağır bir yenilgiye uğrayacaklar!''

İmamoğlu Financial Times'a konuştu: ''Ağır bir yenilgiye uğrayacaklar!''
Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiliz gazetesi Financial Times'a verdiği demeçte, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili olarak AKP'nin "ağır bir yenilgiye uğrayacağını" söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Financial Times gazetesine yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili demeç verdi.

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisi AK Parti'nin "demokrasiyi engellemeye çalıştığı" için "ağır bir yenilgiye uğrayacağını" söyledi.

Makalede, seçimin, "Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarının ardından en zorlu seçimi olacağı" yazıldı. 

"Yükselen enflasyon, artan yoksulluk ve siyasi muhaliflere yönelik baskılar, seçmenleri iktidardaki AKP'ye karşı soğuttu" ifadeleri kullanılan makalede, İmamoğlu'nun, "çok çeşitli" seçmen grubundan destek aldığı belirtildi.

"DEMOKRASİYE BALTA VURUYORLAR"

İmamoğlu, "Demokrasiye balta vuruyorlar, insanların seçme özgürlüğünü tam anlamıyla reddediyorlar. Seçmenler, bu mahrumiyete 2023 seçimlerinde sandıkta cevap verecek ve bu hükümet ağır bir yenilgiye uğrayacak" dedi.

Yargı kararlarına değinen İmamoğlu, "Yargının ne kadar siyasallaştığını ve bunun demokrasimizi nasıl sekteye uğrattığını görmek için sadece benim davama bakmanıza gerek yok" diye konuştu.

"OTORİTER BİR ZİHNİYET VAR"

İmamoğlu, "otoriter bir zihniyetin" olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de hayatın nasıl şekillenmesini istediğini ilgili kurumlara dikte etmekte bir beis görmeyen otoriter bir zihniyet var. Karşılarında kendilerine meydan okuyacak kimseyi görmek istemiyorlar" dedi.

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Altın ve dolar vites büyüttü! Yeni bir rekor geliyor
15 Ocak'ta yürürlüğe giriyor: 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak?
Erdoğan'ın elini öptü, harçlığı kaptı
Alaattin Çakıcı için silahlarla video çekip paylaştılar
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: ''Vatana ihanetten yargılanacaksınız''
Hava buz kesecek! Gelmeyen kış geliyor!
Kısmetse Olur Aybüke süper mini elbisesiyle dans etti
Cinsel saldırı var, ceza var, tutuklu yok
MasterChef'te şampiyon ''kıl payı'' belli oldu
İstanbul'a Recep Tayyip Erdoğan müzesi! Fotoğrafları ortaya çıktı