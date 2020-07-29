İmamoğlu: ''Gençlerin en çok ihtiyacı olan şey umut''

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu; Küçükçekmece, Şişli ve Kartal’ın ardından dördüncü istihdam ofisini Sancaktepe’de açtı. Sancaktepe İstihdam Ofisi’nin açılışını, çalışanlar ve iş yeri temsilcileriyle birlikte gerçekleştiren İmamoğlu, “Türkiye’nin en önemli sorunuyla ilgili bir açılış yapıyoruz” dedi. Amaçlarını, “Bilinçli bir şekilde istihdam alanlarına iş gücünü hazırlamak ve işgücüyle, işvereni çok değerli bir modelle birleştirmek, buluşturmak” sözleriyle özetleyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“SORUMLULUĞU PAYLAŞMA KONUSUNDA FİKİR ÜRETEN KURUM OLMAYI HEDEFLEDİK”

“Tabiri caizse; işe göre insan aranır ve siz, işe göre insanı bulmakta çoğu zaman zorlanırsınız. Biz, burada öyle bir aracılık modeli geliştiriyoruz ki, bizim gibi sorunları bu anlamda büyük olan toplumlarda, böylesi kurumların moderatörlüğü çok kıymetli olacaktır. Elbette ülkemizde farklı diğer kurumlar var ama belediyelerin bir gerçek yüzünü burada belirtmek lazım. O da nedir? Belediyelerden her şey istenir, her şey talep edilir. Unutulmasın ki; belediyeler, ülkenin işsizlik sorununu çözecek kurumlar değildir. Yani biz, bugünün ekonomisinin ya da bugünün işsizliğinin sorumlusu olmadığımız gibi, çözümüne de çare olabilecek bir kurum değiliz. Ama sorumluluğu paylaşabilme konusunda azami fikir üreten, iş üreten, ‘Ne yapabiliriz’ deyip, çare üreten bir kurum olmayı hedefledik. Kampanya döneminde, ‘200 bin insana, 5 yıl boyunca iş bulacağız, iş imkanı yaratacağız’ dediğimde, sanki İBB’ye 200 bin insan alacakmışız gibi algılandı; hayır. İş arayan, iş bulamayan ya da bazı eksikleri var ve bunu tamamlayamayıp, bazı işlere kendini yönlendiremeyen insanlara rehberlik yapacağız. İşte bu anlamda İBB, böylesi bir misyonu nasıl tamamlayabilir, nasıl yapabilir, nasıl katkı sunabilir noktasında sıkı bir çalışma başlattı.”

“BİRİNCİ SIRA KONU; İŞSİZLİĞE ÇAREDİR”

Sancaktepe’nin ardından 6’ncı ofisin Büyükçekmece’de açılacağını belirten İmamoğlu, bu sayının yıl içinde 11’e tamamlanacağının müjdesini verdi. İmamoğlu, oluşturdukları yapının, İBB iştiraki İSPER tarafından koordine edileceğini kaydetti. Bu yapının çok değerli olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Ben, 200 bin hedefini tutturup, daha da üstüne çıkacaklarını da şimdiden hissedebiliyorum, görüyorum. Türkiye’nin önümüzdeki en önemli gündemi; ekmektir, iştir, aştır, yoksulluktan kurtulmaktır. Kovid süreci, Türkiye’nin ve dünyanın bu anlamdaki sıkışıklığını, bu anlamdaki sıkıntılarını büyütmüştür. Böylesi bir ortamda, bazen farklı gündemlerle toplumun meşgul edilmesi yerine; ülkemizin yöneticiler, hükümetin değerli temsilcileri, kabinesinden herkese varıncaya kadar, belediyelerimiz, siyasetin değerli kimlikleri, partiler, partilerin temsilcileri… Birinci sıra konuşulması gereken; Türkiye’nin ekonomisidir, işsizliğe çaredir, iş imkanlarıdır. Bu manada, her ne kadar bazen gündemi başka yere çevirmeye çalışsalar da gündemi değiştirmeye çalışsalar da insanların evlerindeki gündem değişmiyor. İnsanlar, evlerine ekmek parasını götürdüğü derecede mutlu olabilirler. Aksi halde, mutlu olma şansları yoktur” diye konuştu.

“GENÇLERİN EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞU ŞEY; UMUT”

İşsizlik sorununun pandemi sürecinde daha da derinleştiğini hatırlatan İmamoğlu, İBB olarak bu dönemde yaptıkları sosyal destek çalışmalarından örnekler verdi. Süreçten ekonomik anlamda en çok etkilenen kesimlerin başında gençlerin geldiğine dikkat çeken İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Gençlerle ilgili son birkaç ay için 7-8 araştırma yaptık. Gençlerin en çok ihtiyaç duyduğu şey; umut. Gençlerle ilgili çok değerli bir istatistik var. 4 gençten birini ne okutabilmişiz ne meslek sahibi yapabilmişiz. Dünyada böyle bir sorunun tespitini elde eden bir ülkenin, başka bir gündemi olamaz. Her toplumun geleceğinin teminatı gençlerdir. Siz gençlerde yüzde 25 fire vermişseniz, bu muazzam bir tehdittir. Çok kötü sonuçlar doğuracak muazzam bir sürecin başlangıcıdır. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Teminatımız gençlerdir’ demesi, geleceği gençlere emanet etmesi bir ulusun, bir ülkenin, bir devletin bir gerçeğidir. Gençleri iyi yetiştirirseniz, geleceğiniz teminat altında olabilir. Gençlerin yüzde 30’u işsiz. Bu işsizlik oranı, çok sıkıntılı bir orandır. Bu, aynı zamanda bir başka sorunu da doğuruyor; gençlerin ülkeyi terk etmesine sebep oluyor. Verimli, inançlı, karakterli, çalışkan, zeki gençlerimiz bu ülkeyi terk etmek üzerine hayaller kuruyor. Olacak şey değil. İstanbul gibi büyük kentlerin, dünyadaki her megapolün olduğu gibi çekim gücü olan ve insanları içine davet eden bir şehir olmasından asla şikayetçi olmam. Tek şartla; İstanbul gibi bir kent, dünyadaki kendi sınıfındaki kentler gibi, nitelikli gençleri İstanbul’a çekiyorsa, bunda sorun yok. Ancak İstanbul’un bu alanda ciddi bir sorunu var. Hem kendi nitelikli gençlerini, iyi eğitimli iyi meslek sahibi olan gençlerini kaybettiği gibi, hem de dünyanın bazı ülkelerinden ne yazık ki, eğitim almamış, niteliği olmayan, iyi meslek sahibi olmayan farklı ülkelerin gençleri için de bir cazibe merkezine dönüşüyor, İstanbul. Bir nevi üçüncü, dördüncü sınıf bir şehir konumuna giden bir kent durumundayız. Bütün bunları bizim büyük bir sorumlulukla çözüme kavuşturma zorunluluğumuz var.”

“MEGA PROJEMİZ; İNSAN ODAKLI OLMAK”

“Lafla, ‘Gençler siz bizim umudumuzsunuz, sizlerle biz çok iş yapacağız’ demekle bu işler olmuyor” saptamasında bulunan İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu soruna hep birlikte çözüm olmalıyız. Bir ülkede üretmek çok önemlidir, mutlu üretmek değerlidir. Üretici pozisyonunda olanı desteklemek, emekçiyi desteklemek çok kıymetlidir. Bu anlamdaki bu yol yürüyüşümüz, fiziki mega proje diye tanımlanan iş kadar mega projedir. Bunların iyi algılanması lazım. ‘Mega projeler’ denince akla başka şeyler geliyor biliyorum. Yani, geçmesen de ödediğin köprüler geliyor. Uçmasan da ödediğin hava yolları geliyor; ama mega proje budur işte. İş üreten, emek üreten, insan kaynağına hizmet. 21’nci yüzyılın sistemi buna dayalı. 21’nci yüzyılın kaynağında insan var, kardeşim. Yani, yeni nesil yönetim anlayışının, yeni nesil belediyeciliğin odağında insan var. İşte, tam da burada biz insana hitap ediyoruz. İnsan odaklı belediyecilik, insan odaklı yöneticilik, insan odaklı kamu anlayışı tam da bu. Onun için bizim mega projemiz bu ve bunun gibiler. Toplumu aldatmadan, toplumun kaynaklarını iyi kullanan bir sistemin oluşması. Toplumun en değerli kaynağı, insan kaynağıdır bunu unutmayalım. Dolayısıyla siz insan kaynağını iyi yönetir, iş imkanlarını sağlar, insanların hakkıyla ekmek elde etmelerini oluşturursanız o ülkede ne ekonomik sorun kalır ne depresyon kalır ne boş siyasi gündemler kalır ne terör kalır ne de insanların acı çektiği birçok husus kalır.”

SARAÇLAR: “PANDEMİ DÖNEMİNDE 604 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANDI”

Açılışta konuşan İSPER Genel Müdür Ayşe Banu Saraçlar, çalışmalarını İSMEK’lerle koordineli bir şekilde yürüttüklerini vurguladı. Saraçlar, “İş gücü açığı olan alanlarda İSMEK’lerle işbirliği yoluyla nitelik geliştirecek, istihdama kazandıracağız. İstihdam ofisimizin açılışından bugüne kadar portalimiz üzerinden 43 bin 124 başvuru yapılmış, 2 bin 428 firmayla irtibat kurulmuş, 5 bin 524 kişi istihdama kazandırılmıştır. Ofislerimizin kapalı olduğu pandemi döneminde ise, 15 Mart-1 Haziran tarihleri arasında, internet veya cep telefonu üzerinden hizmet vermeye devam edilmiş, sadece bu dönemde 604 kişiye istihdam sağlanmıştır. Hedefimiz; 5 yılda 200 bin istihdam” diye konuştu.

İmamoğlu, Sancaktepe İstihdam Ofisi’nin açılışının ardından Sancaktepe Muhtarlar Derneği’ne bir ziyaret gerçekleştirdi ve ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.