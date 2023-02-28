İmamoğlu ''gerçek beka sorunu'' diyerek duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşan İstanbul depremini “gerçek beka sorunu” olarak değerlendirerek çarşamba günü İstanbul Deprem Seferberlik Planı’nı açıklayacaklarını duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili yıkan depremler sonrası en büyük tedirginliği yaşayanların başında İstanbullular gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çarşamba günü deprem seferberlik planı açıklayacaklarını bildirdi.

İmamoğlu, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “İstanbul Deprem Seferberlik Planımızı Çarşamba günü saat 13.00’te açıklıyoruz. Gerçek beka sorunumuza dair çözüm, önlem önerilerimizi ve iş birliği çağrılarımızı sunacağız. Hep birlikte İstanbul’u depreme dayanıklı kent yapma yolunda buluşalım” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce yaptığı açıklamada, İstanbul’u depreme hazır hale getirmenin maliyetinin İBB bütçesinin üç katı olduğunu söylemişti. İmamoğlu, “Eğer gerçekçi olacaksak şunu en baştan itiraf edelim. Bugün İstanbul’u hakkını vererek depreme hazırlıklı hale getirmek demek Türkiye’nin gayri safi milli hasılasının üzerinde bir kaynak gerektiriyor. Bir konutun maliyetinin en iyimser haliyle 1 milyon liranın üzerinde olduğu bir ortamda sadece bina stoku açısından 90 bin ağır hasarlı ya da çok ağır hasarlı binadan söz ediyoruz. Binalarımızı dayanıklı hale getirmenin faturası, 360 milyar lira eder. Bu, İBB’nin yıllık bütçesinin neredeyse üç katı demektedir” ifadelerini kullanmıştı.