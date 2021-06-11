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  4. İmamoğlu ''göreve gelince fark ettik'' deyip acı gerçeği İstanbullularla paylaştı

İmamoğlu ''göreve gelince fark ettik'' deyip acı gerçeği İstanbullularla paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Göreve gelince fark ettik ki yıllardır İstanbul'un birçok noktasında kanalizasyon doğrudan denize veriliyormuş' dedi. İmamoğlu göreve geldikten sonra yaptıklarını da anlatan bir video paylaştı.

İBB Başkanı İmamoğlu, Twitter hesabından AK Parti döneminde birçok noktadan atık suların Marmara Denizi’ne boşaltıldığını belirterek, “Denizlerimizi korumak için sadece 2 yılda yaptığımız yatırımları gururla sunarız” dedi.

"Denizlerimizi korumak için sadece 2 yılda yaptığımız yatırımları gururla sunarız..."

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Değerli İstanbullular; göreve gelince fark ettik ki, meğer yıllardır İstanbul'un birçok noktasında kanalizasyon doğrudan denize veriliyormuş" derken, son 2 yılda denizleri korumak için yapılan çalışmaları paylaştı.

 

Etiketler ekrem imamoğlu istanbul büyükşehir belediyesi ibb
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