İmamoğlu: Gözleri kararmış, İETT ve İSKİ’yi batırmak istiyorlar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB’nin zam teklifini reddeden UKOME’nin iktidar mensubu üyeleri hakkında “İETT’yi de batırmak istiyorlar İSKİ’yi de batırmak istiyorlar çünkü gözleri kararmış. Akılları gitmiş ” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu reddedilen zam teklifi hakkında elektrik ve akaryakıt fiyatlarına dikkat çekerek açıklamalarda bulundu

İşte İmamoğlu’nun açıklamalarının satır başları:

İstanbul içinde olan kurumlarımızın iş yapmaları engelleniyor. 10.5 milyarı aşan bir sübvansiyon rakamı İBB için

öz konusu. Şu anki durumda İETT otobüsleri metrosu gibi bir çok alandaki araçların çalışabilmesi. için bugün 10,5 belki yarın 11 milyar lira aktaracağız

Yarın akşam tekrar zam gelecek. Yalvarıyoruz 11 büyükşehir belediyesi olarak yayınladık. Madem destek olmak istiyorsanız ÖTV KDV almayın biz de vatandaşa yansıtalım. Biz otobüse su koymuyoruz.

“BATIRMAK İSTİYORLAR”

Bu şehirde 2019 seçiminden sonra elektriğin fiyatı yüzde 300 artmış su aynı yerde duruyor. İETT’yi de batırmak istiyorlar İSKİ’yi de batırmak istiyorlar çünkü gözleri kararmış. Akılları gitmiş bu olayın dışında kalmaya çalışıyorum.

Şu anda bile istişare ediyorlar A kişiden B kişisinden haber bekliyoruz diyorlar. Kişisel ihtiraslarla değil toplumsal ihtilaçları gözeten bir akılla kendilerine gelsinler. Bu millet bunu unutmaz. İETT çırpınıyor.

Biz istemiyiz vatandaşımıza zam yapmayı istemeyiz, hadi bakalım alın akaryakıt zammını geri alın elektrik zammını geriye. Çok yanlış içerisindeler.

SUİKAST MEKTUBU AÇIKLAMASI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mektuba ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu tür hamleler olur olmaz, yazılır çizilir. Birileri bu işi ihbar eder ya da itiraf eder. Şahsen benim beklentim bu işle yetkili, ilgili olan kurum ve kuruluşların gerekli zaman diliminde siyasilere gereken açıklamaları ilgiyle itinayla yapmaları ve iş birliği içinde olmalarıdır. Bunu temenni ediyoruz. Yoksa biz görevimizin başındayız. Bunlar olur olacaktır da Türkiye’mizde bu tür konular geçmişte de olmuştur. Ama biz tam irademizle gücümüzle, kaygısız bir biçimde işimize devam ediyoruz. Aynı zamanda da tabii yetkililerin,ilgililerin görevlililerini iyi yapmalarını diliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 80’e yakın müfettiş gönderip her odada teftiş yapıcam diye ilgi gösteren zatı muhteremler bu konuyla ilgili de onları azami ilgiyi göstermeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“TEK BİR YAZIMIZA CEVAP VERİLMEDİ”

Danıştay davası sanığı Osman Yıldırım’ın ihbar mektubunda mobese görüntülerine yaptığı atıfa ilişkin de açıklamada bulunan İmamoğlu, “Bu mektubu yazan kişinin söyledikleri beni ilgilendirmiyor. MOBESE meselesi ciddi bir meseledir, özel yaşama müdahaledir. Bunu bize yaşatan kurum yetkilileri bakandan başlamak üzere aşağıya doğru tek bir yazımıza, tek bir soruşturmamıza cevap vermemiştir. Ama bu konudan asla vazgeçmeyeceğiz. Hukuki takibimiz devam etmektedir” dedi.