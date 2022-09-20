İmamoğlu hakkındaki dava öncesinde avukatından açıklama

YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davası 21 Eylül'e ertelenmişti. Yarın görülecek davaya ilişkin İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı "YSK üyelerine hakaret" davasında ertelenen duruşma yarın görülecek.

Duruşma öncesi İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"SAVCILIK NE DİYECEK, GÖRECEĞİZ"

Yarınki dava öncesi İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, Cumhuriyet'ten Deniz Ogan'a açıklamalarda bulundu.

"Daha önceki taleplerimize ilişkin ara karar oluşturulmasını bekliyoruz" diyen Polat, "Dosya taleplerimize ilişkin inceleme talebimiz savcılığa sunulmuştu. Şimdi savcılık, inceleme neticesinde ne diyecek onu göreceğiz" değerlendirmesini yaptı.

"ARA KARAR VERMESİ GEREKİYOR"

Mahkemenin ara bir karar vermesi gerektiğini vurgulayan Polat, "Tanıdık dinletme talebimiz konusunda mahkemenin bir ara karar vermesi gerekiyor. Yarın ben bir karar beklemiyorum" dedi.

REDDİ HAKİM TALEP EDİLMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından 'iktidarın manipülasyonla kazanamadığı seçimi, YSK kararıyla iptal ettirerek kazanmak istediğini' belirtmesinin ardından 'YSK üyelerine hakaret' iddiasıyla dava açılmıştı.

Hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İmamoğlu’nun avukatları mahkemede reddihâkim talebinde bulunmuştu. Mahkeme, hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek bir durumun mevcut olmadığını, taleplerinin reddedilmesinden dolayı bu yola başvurulduğunu ve yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, sanık avukatının reddihâkim talebinin reddine karar vermişti.

DOSYA SAVCILIĞA GÖNDERİLMİŞTİ

1 Haziran'da görülen davada, İmamoğlu’nun avukatlarının celse arasında sunduğu uzman görüşüne ilişkin raporun incelenmesi için dosyanın savcılığa gönderilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 21 Eylül’e ertelemişti.

İmamoğlu ise Saraçhane'de yaptığı açıklamada "Bu davada dört yıla kadar hapsim ve siyasi yasaklı olmam istendi. Öncelikle tekrar ifade edeyim. Bu süreçte hukukun bu şekilde bir mahkemeyi açıyor olması bile aslında talihsizlik" ifadelerini kullanmıştı.

"HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLATACAĞIZ"

Öte yandan "Toplumu germek istiyorlar" diyen İmamoğlu, "İçişleri Bakanı'nın bana 'ahmak' demesine yanıt verdiğim halde... Aslında sözünü kendisine iade ediyorum. Buradan yola çıkarak YSK'ye demişim gibi dört yıl hapis ve siyasi yasak istenen davada yargılanıyorum" demiş ve şöyle devam etmişti:

"İçişleri Bakanı deyip geçmeyin seçim güvenliğinden sorumlu birinci ya da ikinci kişidir. Seçim akşamı bile görevini ihmal edip rakibimle toplantı yapacak kadar görevini ihmal edecek bir kişiydi. Seçimi tersine çevirmek için İstanbul'un bazı ilçelerinde elinden geleni ardına koymamış birisiydi. Kaybedince 'Hüngür hüngür ağladım' diyecek kadar hırslı aynı zamanda sulu göz birisiymiş onu anladık. Bir şehirde yerel yönetim sandıkla değişince neden hüngür hüngür ağlar? Neyi kaybettin? Üstün vatandaşlarımızın bunu anlaması lazım. Tek ağlamalarının sebebi onlar buranın kendi malı, mülkü olduğu algısına kapıldılar. Aynı duyguları bu ülkenin her safında düşünüyorlar. Böyle bir hülyada, rüyadalar. Alıştılar ağlamaya önümüzdeki seçimde de inşallah onları hep birlikte hıçkıra hıçkıra ağlatacağız."