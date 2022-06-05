İmamoğlu: ''Halk Ekmek için buğdayı İstanbullu üreticilerden alacağız''
İmamoğlu, "İstanbullu üreticilerden doğrudan buğday alımı yapacak, Halk Ekmek üreteceğiz" açıklamasını yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’un buğdayı İstanbul’un ekmeği olacak. İstanbullu üreticilerden doğrudan buğday alımı yapacak, Halk Ekmek üreteceğiz" ifadesini kullandı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol