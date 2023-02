İmamoğlu Hatay'da: Yönetici tehdit için 'not almaya' başlamışsa vatandaşla yolu ayrılmıştır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı Hatay'da Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile birlikte basın açıklaması yaptı.

"Çok acılar yaşadık ama bunun bir kırılma anı olduğunu hatırlatmak isterim. Bambaşka yeni bir başlangıcı ortaya koymamız gerektiğini hatırlatıyorum" diyen İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

HATAY'DAKİ SORUMLULUĞUMUZ SÜRECEK

Üçüncü kez buradayız. Yine geleceğiz ve Hatay'daki sorumluluğumuz sürecek. 18 günde milletçe zor günler yaşadığımızın farkındayız. görevlendirildiğimiz Hatay'da hızla çalışmalarımıza başlamıştık. Acil yardım ve sağlık hizmetleri çalışmalarımızın odağı oldu. İstanbul'un gücü ve desteğiyle afetzedelerin yanında olduk. Geride bıraktığımız 18 günde her noktasına dokunmaya gayret ettik. Neredeyse 4 bin 500'e yakın personelimiz görev aldı. Şu anda da 2 bine yakın personelimiz aktif olarak burada bulunmakta.

170 BİN ADET SICAK YEMEK DAĞITABİLİYORUZ

İlk etapta 130'a yakın belediyenin buraya sunduğu yardımı koordine ediyoruz. Bölgemizde şu an itibariyle 575 iş makinemiz var. Diğer il ve ilçe belediyelerinin beyan ettikleri teçhizatla bu sayı 1780'e kadar çıkmaktadır. Arama kurtarma ekipleri binlerce canı kurtardı. Şu an itibariyle çadır önemli bir sorun. İş birliği ile çadır ihtiyacını karşılama konusunda gayret içerisinde olacağız. Şu ana kadar 4 bin 500 çadırı ya dağıttık, ya kurduk, ya depomuzda. Çadır sayısını bütün belediyelerimizle birlikte 16 bine yakın bir sayıya ulaştı. 100'e yakın konteyneri hizmete sunduk. Birçok gıda maddelerinden diğer hususlara kadar yoğun bir çalışma yürütüldü. Neredeyse 170 bin adet sıcak yemek dağıtımı yapılabilecek bir kapasiteye ulaşıldı. Bağışlar yoğun bir biçim yürütüldü ve yönetildi.

HATALARIMIZI SÜRDÜRDÜĞÜMÜZÜ GÖZLEMLEMEKTEYİZ

Bazı konularda 99 Depremi'ni yoğun yaşamış ve içinde de bulunmuş kişiler olarak ders çıkarmadığımızı, bir kısım hatalarımızı sürdürdüğümüzü, hatta bazı doğruların bile yapılmadığını gözlemlemekteyiz. Çok eksiğimiz olduğunu ve bunların da düzeltilmesi gerektiğini ifade etmeliyiz. Devletimizin her kurumu bizim kurumumuzdur, aynı İBB gibi. Bu bağlamda gereğini yapmanın ilk adımının da yönetim anlayışıyla ilgili olduğunu ifade etmeliyim.

RANT OLARAK BAKARSAK DEVLETİ DEVLET OLMAKTAN ÇIKARIRIZ

Geçici barınma sorunları olduğunu biliyoruz ama kalıcı konutların hayallerini ortaya koyma adına bir yöneticiliği mutlaka vatandaşlarımıza sunmak zorundayız. Yangından mal kaçırır gibi hareket edemeyiz. Bu süreci bir inşaat yapma, yapı yapma olarak tanımladığımız anda hata yapmaya başlamış oluruz. Her şeyi rant gibi malzeme biçimine dönüştürürsek insanı insan olmaktan, devleti devlet olmaktan uzaklaştırırız. Bir kırılma anı yaşıyoruz. Kaderimizin ortak aklın, uzmanlığın değerini bilerek örülmesi şarttır. Aksi takdirde bugün yaşanan acıları nesilden nesile yeniden yaşamaya devam ederiz. Ne bu topraklar bunu hak ediyor ne bu insanlar bunu hak ediyor. Bilimsel bir organizasyon modelini kurmak zorundayız.

TIRLAR 1 MİLYON SEFER ENKAZ ÇALIŞMASI YAPACAK

158 bin bağımsız birimden 124 bin bağımsız birim yıkık, ağır hasarlı ve acil yıkılması durumda olduğu nettir. Bu 18 milyon ton metre küp enkaz seviyesine ulaşması anlamına gelir. Bir tırın yaklaşık 18 ton taşıdığını düşündüğümüzde tam 1 milyon sefer enkaz çalışması bu kent çevresinde yapılacaktır. Önce can, sonra mal varlığına yönelik tespitlerin savcılık tarafından tamamlanmasının zorunlu olduğunu hepimiz biliyoruz. Enkazlardan kaldırılacak molozların önemli bir bölümünün asbest içerdiği de unutulmamalıdır. Taban suyuna karışmaması için önlemler alınması şarttır. 18 milyon ton molozun toplanması için 400 futbol sahası büyüklüğünde alana ihtiyaç vardır. Ayrıştırmanın sağlanması ve geri dönüşüm modelinin uygulanması şarttır.

YÖNETİCİ TEHDİT İÇİN NOT ALIYORSA VATANDAŞLA YOLU AYRILMIŞTIR

Kamu yöneticileri olarak talepleri dinlemeli notları almalıyız. Not almak yönetici için önemli bir iştir. Gereğini yapmak için not alırız. Yöneticiler, gerçekleri dile getirenleri, kendilerini eleştirenleri fişlemek, tehdit etmek, cezalandırmak için not almaya başlamışsa artık yöneticilerle vatandaşların yolları ayrılmış demektir. Aynı hedefe doğru yürümüyor demektir. Biz her koşulda vatandaşımızla aynı hedefe yürüyen yöneticiler olmalıyız. Kimseye iyilik yapmıyoruz, sadece ve sadece görevimizi yapıyoruz. Onun için biz vatandaşları değil, taleplerini, isteklerini not almaya devam eden yöneticiler olmalıyız.