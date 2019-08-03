İmamoğlu: ''Her vatandaşımıza karşı eşit mesafede olacağız''

Russel'ı konutun kapısında karşılayan İmamoğlu, tebrik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "İlişkilerimizi tazelemek ve tamamıyla dünyaya açık bir kenti oluşturma adına iş birliğimizi konuşmak bizim için bir zevk olacak" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Özellikle kentimizde, bu yeni dönemde inanç dünyası adına, bu şehirde yaşayan her inanca eşit mesafede yerel yönetim olma konusunda, özel bir hassasiyetimiz olacak. Biz, bu şehirde yaşayan insanları eşit kabul ediyoruz. Yaşayan tüm vatandaşlarımıza karşı da eşit olacağız.

Hiçbir inancı ve hiçbir etnik kökeni, 'azınlık' kelimesiyle yan yana koymayacağız. Tümüyle yaşayanlar bizim hemşehrimizdir ve yaşayanlara manevi dünyaları içinde çok değerli hizmetler üreteceğiz. Bu hem demokrasimize hem de barışa ve huzura büyük hizmette bulunacak. Dünyaya da örnek olacak işler yapacağımıza inanıyorum. İstanbul'un tarihine ve hoşgörü geçmişine de yakışan budur."

İMAMOĞLU: "İNANÇ MASALARINI YAKINDA TOPLUMLA PAYLAŞACAĞIZ"

Tarihi bir gün yaşandığını vurgulayan İmamoğlu, "Süryani hemşehrilerimizin, dostlarımızın bir kiliseye kavuşmuş olması, bizi çok mutlu etmiştir. Bu yönde de varsa toplumsal ihtiyaç, eksiklik, mutlaka bunu gözetecek ve bu konuda adımlar atacağımızı bütün dünyanın bilmesini isterim. Vatikan'ın dünyada özel bir yeri olduğunu biliyoruz. Bu özel konumu ve maneviyatı açısından, kurduğumuz düşünceleri, ürettiğimiz düşüncelerle birlikte Vatikan'ın kendilerinin dünya ölçeğindeki deneyimlerini nasıl bizimle paylaşabilecekleri konusunda sağlıklı bir köprü oluşmasını isteriz.

Son olarak; özellikle belediye bünyemizde, her inancın temsilcilerinin olduğu bir geniş masa kurarak, o masada farklı inanç temsilcilerinin ihtiyaçlarının ve sıkıntılarının tartışıldığı ve eşitlik ilkesi doğrultusunda neler yapabileceğimizi, ortak akılla hareket ettiğimiz bir inanç masasını harekete geçirdiğimizi ve çok yakında da toplumla paylaşacağımızı, her inanç dünyasından insanların da katılım göstermesi konusunda talepte bulunduğumuzu da bilmenizi istiyorum" diye konuştu.

RUSSEL: "BİRLEŞTİRİCİ TAVRINIZ UMUT OLDU"

Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un selamlarını İmamoğlu'na ileten ve seçimi kazanmasından dolayı tebrik eden Russel ise, "Şeytanın en büyük özelliği, insanları bölmesidir. Sizin bu birleştirici tavrınız umut olmuştur. İstanbul, Katolikler için çok önemli bir şehir. Sayıca çok olmamamıza rağmen, köklerimizin bağlı ve güçlü olduğu bir şehir. Dolayısıyla İstanbul'a çok önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

