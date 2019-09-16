İmamoğlu İBB Meclisi’nden 'personel ihalesi' için yetki aldı

İBB Meclisi, Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan, 'Nitelikli Zabıta Destek Hizmeti Alımı' alımıyla ilgili teklifi görüştü. Söz konusu teklif, 2017 yılında 30 aylığına yapılan ihale süresi, 30 Eylül’de dolacağı için hazırlandı. Hukuk Komisyonu ve Temel Haklar Komisyonu’nun ortak raporuyla Meclis gündemine gelen teklif oybirliğiyle kabul edildi.

Oy birliğiyle kabul edilen raporun sonuç bölümünde şöyle denildi:

"Belediyemiz Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı zabıta müdürlüklerinin görev alanında bulunan hizmetlerin yürütülmesinde, kamu gücü ve otorite yetkisinin kullanılmasını gerektiren işlerin dışında kalan, yıkım hizmetleri, iş makinesi ve araç gereç kullanma, taşıma, teknik hizmetlerin yapılması gibi yardımcı hizmetlerin görülmesi, zabıta iş ve işlemlerinin yürütülmesine yardımcı olmak üzere, ilgili mevzuatındaki sınırlamalara ve usule riayet edilmesi kaydıyla, Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğünce yapılması planlanan 36 ay süreli 'Nitelikli Zabıta Destek Hizmeti Alımı' işi için gelecek yıllara yaygın ihaleye çıkma yetkisi verilmesi talebi uygun görülmüştür."

