Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti açıklamasının ardından Ekrem İmamoğlu İBB'de geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. İmamoğlu, "1 Ocak 2021 tarihinden itibaren İBB, iştirak şirketleri ve bağlı kuruluşlarında çalışan personeller için asgari ücret net 3100 TL olacaktır. Halkımıza ve çalışanlarımıza duyururuz." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yeni yılda asgari ücretin 2 bin 825 lira olacağını açıkladı.

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