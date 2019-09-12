İmamoğlu İBB’nin 575 milyon liralık borcunu ödedi

Temmuz ayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun nakit akışı için kredi alıp, eski borçların kapatılması için İBB Meclisi'nden istediği 2 milyar 225 milyon liralık borçlanma talebi kesintiye uğramış, sadece 1 milyar 525 milyon liralık borç alma yetkisi verilmişti.

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre CHP grubunun, 700 milyon liralık daha borç için yetki verilmesi teklifi vardı ancak konu eylül ayı meclisinin gündemine konulmadı. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da eylül ayı meclisinin son oturumunda söz alarak temmuz ayında alınan 1 milyar 525 milyon liralık borcun nasıl kullanıldığı konusunda bilgilendirme yaptı. Balyalı, 700 milyon liralık yeni borca neden ihtiyaç duyulduğunu anlattı. Balyalı, şu an itibari ile piyasaya 575 milyon lira ödeme yapıldığını belirterek “Önümüzdeki hafta itibariyle de piyasaya, müteahhitlere, iştiraklere, şirketlerimizin vergi borçlarına istinaden 850 milyon lira daha ödeme yapılacak. Yaklaşık 1 milyar 525 milyon liranın, 1 milyar 400 milyon lirasını da tamamlamış olacağız” dedi.

10 MİLYARLIK FİNANSMAN AÇIĞI 7.6 MİLYARA DÜŞTÜ

Yönetimi geldiklerinde İBB'nin yaklaşık 10 milyar lira bir finansman açığı olduğunu dile getiren Balyalı, “Bunun 7. 2 milyar lirası bütçeden kaynaklıydı. Biraz da kredi ödemelerimiz vardı 2. 6 milyar lira. Süreç içerisinde ciddi bir mali disiplin uygulanmaya çalışılıyor. Meclisimizin vermiş olduğu yetkiyle kredi kullanımıyla birlikte finansman açığımız bugün itibariyle 7.6 milyar liraya düşmüş gibi gözüküyor. İyi bir yolda ilerliyoruz. Meclisimizin de desteği çok önemli. Önümüzdeki süreçte de yapılması gereken ödemelerimiz var. Hem müteahhitlerimize ödemelerimiz var hem de belediye şirketlerimizin vergi dairesine ve sigortaya borçları da var” diye konuştu.

İBB ŞİRKETLERİNİN 681 MİLYON LİRA BORCU VAR

İBB şirketlerinin vergi ve sigorta borçlarının çok önemli olduğunu kaydeden Balyalı “Çünkü ihale sürecindeyiz. Özellikle iştiraklerimizin belediyemizden ihale alabilmesi için vergi dairesine ve sigortaya borçlarının olmaması gerekiyor. Şu an 681 milyon lira civarında iştiraklerimizin toplamda borçları var. Eğer ödenmezse iştiraklerimiz kanun itibariyle ne yazık ki belediyemizin açmış olduğu ihalelere giremeyecek. Biz elimizde son kalan paraları da vergi dairesine şirketlerimizin olan borçlarını ödemekle tamamlayacağız. Bize çok fazla bir şey kalmayacak” dedi.

KASIM 2018'DEN BERİ ÖDEME YAPILMIYORDU

Balyalı, hizmetlerin, yatırımların devam edebilmesi için müteahhitlerin can suyuna ihtiyaçları olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

“Ödemeler biraz rahatlattı ama malum ekonomik kriz de ortada. Arka arkaya iki seçim geçirdik. Çok yoğun bir süreçti. Herkesin ilgisi alakası başka noktadaydı. Ödemelerin bir kısmının geciktiğini biliyoruz. 2018 yılının kasım ayından beri ödeme almayan firmalar var. Öncelikle ödemeleri onlara uygun ve adaletli şekilde dağıtmaya çalıştık. “

MÜTEAHHİTLERİ BEKLİYOR

Önümüzdeki süreçte yatırımların devam edebilmesi için öncelikli olarak 700 milyon liralık krediye daha ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Balyalı “Borçlanma talebimizin bu ay meclise gelmemesi komisyonun takdiri. Önümüzdeki ay bu talebimizin meclisimize gelip kabul olacağını yürekten inanıyoruz. Bu rakam, bizim ihtiyacımız değil ekonomik duruma bağlı olarak da sıkıntı içerisinde olan müteahhitlerimize can suyu verebilmesi içindir. Duran metro yatırımlarımızın canlandırılması için harekete geçmiş bulunmaktayız. İBB, bu anlamda çok ciddi bir çıkış yakalayacaktır. Özellikle belediye meclisimizden bugün borçlanmanın geçmesini bekleyen müteahhitlerimiz var. İçleri rahat olsun ki önümüzdeki ay yapılacak değerlendirme sonrasında müteahhitlerimiz için de ihtiyaç olan bu krediyi vereceğiz.”

"ARAÇLARDAN TASARRUF EDİN SONRA BORÇ YETKİSİ VERELİM"

AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da alınan borcun 500 küsur lirasının kullanıldığını belirterek “Hele onu bir bitirin sonra tekrar gelin borçlanmayı verelim. Biz size söz verdik ‘çalışmalarınızı engellemeyeceğiz' diye. Bir haftadır araç israfı vardır şu vardır bu vardır… Oralardan da bir tasarruf edin, oradan da para biriktirin ondan sonra bakalım. Biz borçlanma yetkisinin reddedeceğiz demedik. Önümüzdeki ay değerlendireceğiz dedik. İnşallah ihtiyaç kalmaz tasarruflarla bu kaynağı oluştururlar” yorumunda bulundu.

TASARRUF SAYESİNDE GİDER BÜTÇESİ DÜŞECEK

Balyalı da beklenen faiz indirim kararına atıfta bulunarak “Bir hafta önce krediye başvurmuş borçlanmış olsaydık çok daha yüksek bir faizle borçlanma ihtimali vardı. Faizlerin düşmesi ile birlikte önümüzdeki hafta çarşambadan itibaren yeni borçlanmaya gideceğiz ki 6-7 puanlık düşme bekliyoruz. 2019 yılı için 23 milyar 800 milyon olarak gider bütçemiz oluşmuştu. Bizim yaptığımız tasarruflalar sonucunda 2019 itibari ile giderlerimizin 22 milyar TL'ye düşeceğini tahmin ediyoruz. Bu da çok ciddi bir tasarruftur” açıklamasında bulundu.



