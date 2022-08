İmamoğlu, İçişleri Bakanı Soylu'ya sert tepki: ''İşiniz gücünüz film çevirmek!''

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki göstererek "İyi Parti Genel Başkanına, bizlere laf atarak film çekiyorlar" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in FETÖ ile bağlantısı olduğunu iddia eden bir video paylaştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, isim vermeden Soylu’ya tepki gösterdi. İmamoğlu, “İyi Parti Genel Başkanına, bizlere laf atarak film çekiyorlar; hatta devletimizin en üst seviyesindeki kurumların birinin de başında olan bir kişi de bunun rejisörlüğüne soyunmuş. İşiniz gücünüz zaten film çevirmek” dedi.

İBB’nin katkılarıyla inşa edilen Ardahan Şehirlerarası Otobüs Terminali, bugün düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine; CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir katıldı.

İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Değerli dostlar her türlü kötülüğü yapabilirler. Demokrasinin kurallarını çiğnemeyi, kötülüğü iyiliğin karşısında ne varsa, akla hayale gelmeyecek uygulamalarla bizi şaşırtan ve ülkemizdeki herkesi şaşırtan bugünün iktidarı rahat durmuyor, durmayacak. Ama bizler hizmetimize devam ediyoruz. İstanbul’da 10 metro hattı birden üretirken İstanbul’da milyonlarca metrekarelik alanı, yeşil alanı vatandaşlarımıza kazandırırken belki de ülkemizin en zorlu ekonomik krizinin içinden geçerken, aynı anda pandemiyle mücadele ederken 1,5 milyon haneye zor günlerinde katkı sunarken, onların yanında olurken; 180 bin çocuğumuza süt dağıtırken, 75 bin gencimize öğrenci bursu verirken, tarihinde ilk kez bu sene 2 bin 800 yatak kapasitesine çıkacak olan yurtları yaparken size şunu söyleyeyim: Yüzümüzü milletimize dönüyoruz. Onların söyledikleriyle ilgilenmiyoruz, yaptıklarıyla ilgilenmiyoruz. Kötü günlerin geçeceğini biliyoruz. Güzel günlerin çok yakın olduğunun farkındayız.

"MERAL AKŞENER'İ PROVAKASYONLARLA PÜSKÜRTMEYE GAYRET EDİYORLAR"

Bu kötülüğü yapan ve halihazırda hala kötülüklere devam eden, siyasi başarımızın yine en önemli paydaşlarından olan Millet İttifakı İYİ Parti’nin Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e görüyorum ki kötü uygulamalarla ne yazık ki provokasyonlara yelteniyorlar. Değerli dostlar, bakın sayın Meral Akşener’i şehirlerde provokasyonlarla püskürtmeye gayret ediyorlar. Tabii ki genel başkan gereken cevabı her yerde veriyor. Daha ötesi akla hayale gelmeyen kurgu birtakım tasarruflarla rencide etmeye çalışıyorlar. Yahu Allah aşkına daha dün, üzerinden çok zaman geçmedi, bize yapmadıklarını bırakmadılar, söylemediklerini bırakmadılar. Her şeyi yaptılar her şeyi, ya hiç akıllanmadınız mı?

"MİLLET SİZE 800 BİN OY FARK ETTI"

Bir seçimde 13 bin fark yediniz, size yetmedi, bu hataları yaptınız, millet size 800 bin oy farkı attı. Yani tabiri caizse millet size öyle bir ders verdi ki toparlanamadınız. İstanbul’da geçen hafta bir avuç insanın, sözüm ona yetkilileri; bizim bu ‘150 Proje’ duyurumuza onlar da bir kampanya başlatmışlar. Adına da ‘Bin kayıp gün’ demişler. Yani 3 yıllık süreci, 1000 kayıp gün olarak tasavvur etmişler. Ben de şöyle dedim; ‘Evet bu süre bin kayıp gün, ama onlara, bir avuç insana.’ Çünkü onlara akan musluklar kapandı. O bir avuç insanın faydalandığı iş güç vesaire işleri bitti, milletin malı olduğunu gösteren çalma çırpma işlerini kapısından içeri sokmayan ahlaklı, adil herkese eşit fırsatları sunan bir belediye başkanı var. Bir yönetim var. Onun için vallahi de billahi de ‘bin kayıp gün.’ Ama size, size; o bir avuç insana. Vatandaşımıza değil. 16 milyon İstanbulluya değil. Bizim insanımız mutlu. Onun içinde sadece Cumhuriyet Halk Partililer, İYİ Partililer yok. Mutlu olanların içinde milyonlarca, her siyasi partiden, her etnik kimlikten, her inançtan insanlarımız var. Akıl tutulması yaşıyorlar.

"BU FİLM İŞLERİNDEN ARTIK VAZGEÇİN"

Az önce bahsettim ya İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener’e kumpas kurulmasından, onunla da yetinmiyorlar, film çekiyorlar. Film üzerinden ki genel başkanımıza, sayın İyi Parti Genel Başkanına bizlere laf atarak, hatta devletimizin en üst seviyesindeki kurumların birinin de başında olan bir kişi de bunun rejisörlüğüne soyunmuş. İşiniz gücünüz zaten film çevirmek. Yani bu film işlerinden artık vazgeçin.

Zaten çok az bir zaman kaldı. 2023’e hep birlikte hazırlanıyoruz. Bunun nasıl ki güçlü bir ayağı Ardahan ise nasıl güçlü bir ayağı Kastamonu’ysa Sivas’ta Diyarbakır’sa, Urfa’ysa, Hakkari’yse Balıkesir’se, Tekirdağ’sa, Bursa’ysa, İzmir, Antalya’ysa en güçlü ayağı İstanbul olacak ve 2023’te hep birlikte süreci değiştireceğiz.

"BİRLİKTE KAZANACAĞIZ"

Bu yolculukta hepimiz neferiz arkadaşlar. Ben iddia ile söylüyorum, altılı masaya; o masanın liderliğini yapan genel başkanımıza buradan söylüyorum, ‘En çalışkan, 7/24; bu sürecin, bu değişimin gerçekleşmesi için en çalışkan, bu sürecin neferi, en başarılısı ben olacağım’ diyorum. Çok koşacağım. Genel Başkanımıza da o sürece de layık olacağım. Başarı için yarışacağız. Birlikte kazanacağız. Milletimiz için kazanacağız.”