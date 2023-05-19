İmamoğlu ile AK Partili seçmenin sohbeti gündem oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti seçmeni olduğunu ifade eden bir gencin kameralar önündeki sohbet gündem oldu.

İkilinin Suriyeliler ve terör örgütü PKK meselelerine değindiği dakikalar süren sohbet sosyal medyada ses getirdi. "Yanlış anlamayın ben AK Partiliyim ama sizi seviyorum" diyen vatandaş, sohbetin sonunda İmamoğlu ile "Başınızı ağrıttıysam özür dilerim" sözleriyle vedalaştı.

Ekrem İmamoğlu 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreninin ardından cuma namazını Şehzade Camii'nde kıldı. Namaz çıkışı İmamoğlu vatandaşlarla bir araya gelip fotoğraf çektirdi. O sırada "Bir şey sorabilir miyim?" diyerek İmamoğlu'na seslenen vatandaş,"Suriyeliler gidecek mi peki?" sorusunu sordu.

İmamoğlu "Gitmek zorunda. Memleketleri var onların, memleketlerine gitmek zorunda" deyince vatandaş "Çok kötü oy kaybediyorsunuz çünkü" yanıtını verdi. Vatandaşla İmamoğlu arasında geçen diyaloğun devamı şu şekilde gerçekleşti:

- Onu bilmem ama sığınmacıların gitmesi lazım. Çünkü sorgusuz sualsiz şu anda İstanbul'da 2,5 milyon sığınmacı var.



- Aynen onların gitmesi lazım.

- Biz 7, 8, 9 sene önce hükümeti uyardık. Gelmenin bir usulü var, buranın bir sınırı var.



- Yanlış anlamayın ben AK Partiliyim ama sizi seviyorum.

- Sorun yok, parti meselesi değil ki. Sen de bundan sıkıntılısın ben de bundan sıkıntılıyım.

"BİRİNE PKK'LI DİYORSAN SOKAKTA NE İŞİ VAR GEZİYOR?"

- Ben de sıkıntılıyım, doğru. Ama başkanım, beni yanlış anlamayın, diyorlar ki 'CHP, PKK'yı destekliyor.' Yalan değil mi?



- Olur mu öyle şey? PKK'lının ne işi var burada? PKK terör örgütü meselesi devletin sorumluluğu değil mi? Birine PKK'lı diyorsan ne işi var sokakta geziyor? Birine terörist der mi devlet? Teröristi gider tutuklarsın. Benim seçimimi hatırlıyor musun? Son gün kala Osman Öcalan'ı konuşturdular televizyonda, benim aleyhimde. 'Oyunuzu Erdoğan'a verin' diye. Bunu yapan döndü bize terörist diyor. Sen değil, iktidar diyor. Ayıp ama yani.

"BİR BABA EVLADINA TERÖRİST DER Mİ?"

- En çok canımı ne yakıyor biliyor musun? Devlet bir baba, bir ana gibidir; bir baba evladına terörist der mi? Suçluysa alırsın hapse atarsın, yargılarsın. Kendine oy veren iyi, oy vermeyen terörist! Olmaz.



Vatandaş İmamoğlu'na belediye yönetiminde başarılar dilerken sohbet şöyle devam etti:

- Ben istiyorum ki CHP, PKK'nın bataklığından çıksın.



- Hala aynı şeyi diyorsun. Ben belediyeyi yönetiyorum değil mi? PKK'lı gördün mü sokakta? Bizim söylediklerimizi de dinle. Diyorlar ya 'Onlar inançlı mı, seçimi kazanırlarsa şöyle kutlayacaklar...' Milletin inancına bile karışıyorlar. Sen Allah'a dua ettin içeride, değil mi? Allah ile arana kimse girebilir mi? Bitti. Sokma arana kimseyi. Bayrağını seviyor musun? Benim sevmediğimi düşünebilir misin? Bitti. Ama o ne yapıyor? 'Onlar sevmiyor, onlar PKK'lı, onlar terörist.' Niye? 1 oy için, seni ikna etmek için. Allah'a havale ediyorum onları.

Sohbet ikilinin tokalaşmasıyla sona erdi. İmamoğlu ayrılırken vatandaş "Allah'a emanet olun. Allah kabul etsin. Başınızı ağrıttıysam özür dilerim" diye seslendi. İmamoğlu ise "Estağfurullah. Mutlu oldum sormandan" dedi.