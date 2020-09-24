İmamoğlu ile taksiciler arasında ilginç 'kiralama' polemiği

UKOME toplantısında İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün daha önce alt komisyona aktardığı yeni taksi plakalarıyla ilgili teklif görüşüldü. Uzun süredir tartışma yaratan teklifte; hâlihazırda 17 bin 395 adet olan taksi sayısının yetersiz olduğu ve 6 bin yeni taksi daha eklenmesi gerektiği önerildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) yaptığı çalışma örnek gösterilerek, İstanbul’da 40 bin taksiye ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Ancak taksi esnafı temsilcileri öneriye karşı çıktı. Mevcut koşulların iyileştirilmeden taksi sayısının artırılmasına karşı çıkan taksi esnafı, “Pandemi nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiriyoruz” dedi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; esnaf temsilcileri 17 bin 395 taksinin verimli çalışamadığını, taksici ile müşterinin buluşturulamadığını dile getirdiler. Mobil uygulamaya geçirilerek taksici ve müşterinin buluşmasının sağlanması ardından arz-talep analizinin yapılması ve yeni taksiye ihtiyaç olup olmadığının bu şekilde belirlenmesi istendi.

Minibüsçüler Odası temsilcileri de İstanbul'da 6 bin minibüs olduğunu 3 binin pandemi nedeniyle çalışamaz durumda olduğunu belirtip minibüs plakalarının taksi plakasına çevrilmesini önerdi.

Hükümeti temsil eden üyeler de teklifte yer verilen İTÜ raporunun üniversiteye ait olmadığını daha önce İBB tarafından hazırlandığını savundu. Ayrıca bu konuda çalıştay yapılması önerildi.

Eleştirilere yanıt veren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, daha önce İBB'nin 2016 yılında yaptığı çalışmada da aynı rakamın ihtiyaç olarak ortaya çıktığını belirtti.

UKOME'nin sadece yeni taksi sayısını belirleyeceğini sistemin nasıl işleyeceğine İBB Meclisi ya da encümende karar verileceğini kaydeden Demir “Taksi plakaları kamunun elinde kalacak.

Özel kişilere satılmayacak, rant sağlanmasının önüne geçilecek. Amaç kamunun işlettiği bir taksi sistemi ortaya koyarak kaliteyi yükseltmek” dedi. Teklif tartışmaların ardından tekrar alt komisyona havale edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile taksi temsilcileri arasında İBB'nin kiralamayı düşündüğü 6 bin taksi konusunda yaşanan tartışma anlarına ait görüntüler paylaşıldı. Bir taksicinin sesini yükseltmesine karşın İmamoğlu, “Ben taksiyi sana kiralamaya mecbur muyum?” yanıtını veriyor.

