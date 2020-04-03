İmamoğlu ile Yüksel Kartal’daki yardım çalışmalarını yerinde inceledi

Normal şartlar altında maddi ve ayni desteklerle yaşamını sürdüren vatandaşlara, virüs salgınının etkisiyle işini ve gelirini kaybedenler de eklenince İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bir kampanya başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da kendisinin öncülüğünde “Birlikte Başaracağız” sloganıyla başlatılan kampanyanın merkezlerinden bir tanesi olan Kartal Lojistik Destek Merkezi’ne bir ziyaret gerçekleştirerek incelemelerde bulundu. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in de İBB Başkanı İmamoğlu’na eşlik ettiği ziyarette iki belediye başkanı, Kartal’daki İBB Lojistik Destek Merkezi içerisinde kurulan ‘Kartal Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi’nde 1 hafta içerisinde 500 bin İstanbullu vatandaşa ulaştırılacak temel gıda malzemelerinin kolilenme sürecini takip etti.

‘İBB 16 Milyon İnsanın Kurumu’

İncelemenin ardından bir açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşlara ve yöneticilere şöyle seslendi: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Anayasa'nın öngördüğü şekliyle devletin ta kendisidir. Devlet eliyle insanlarına katkı sunma konusunda kimsenin fetvasına da ihtiyacı yoktur. İBB 16 milyon insanın kurumudur. Bu zor günlerde, inancımıza, insanlığa, vicdana ve ahlaka en uygun şekilde olacak. Alan elin, veren eli görmediği bir biçimde olacak. Sizin o güzel vicdanınız ile o sıcacık ellerinizle olacak. Bundan hiçbir şekilde kuşku duymayın.”

“İnancımız Tam, Birlikte Başaracağız”

İmamoğlu’nun ardından konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise “İstanbul’daki hiçbir vatandaşımız yalnız değildir. Halkımızdan gelen destekle büyüyen yardım paketlerinin hazırlanışını yerinde görmek için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte Kartal Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret ettik. Birlikte başaracağız, inancımız tam.” diyerek zorlu günlerin, birlik ve beraberlik içinde atlatılacağının altını çizdi.