İmamoğlu: ''İnşallah Cumhuriyet'in 100. yılını birlikte kutlayacağız''

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın Küçükçekmece Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlediği iftar programına katıldı. İmamoğlu, yaklaşık 800 kişinin katıldığı iftarda, alkışlarla karşılandı. Kur'an tilaveti ile başlayan iftar programı ezan okunması, iftarın açılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda ilk konuşmayı İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu yaptı. Kavuncu, konuşmasını, ''Her şey çok güzel olacak. Her şey çok iyi olacak. Ne mutlu Türk'üm diyene'' sözleriyle tamamladı.

''NASİP OLMADI!''

Kavuncu'nun ardından söz alan İmamoğlu, sözlerine, ''Öncelikle Allah kabul etsin. Ramazan ayında bir arada olmaktan keyif duydum. Allah, hiç kimseyi doğru yoldan ayırmasın. Adaletten, haktan, hukuktan yana olmak çok kıymetli'' sözleriyle başladı. ''19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çok özel bir gün'' diyen İmamoğlu, ''19 Mayıs'ın 100'ncü yılı, inşallah bizlerle beraber çok güzel kutlamalara ve anmalara vesile olacaktı. Nasip olmadı. İnşallah 101'nci yılını hep birlikte kutlayacağız. Ama, 100'ncü yılını İstanbul'da anmak, kutlamak ve bu süreci, bütün Türkiye'yle paylaşmak, bunun merkezi olmak çok önemli bir duygu'' şeklinde konuştu.

''O GÜNLERİN KIYMETİNİ BİLELİM''

İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Mustafa Kemal Atatürk, 16 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıktığında, bir gece öncesinde annesinden helallik alıp yola çıktığında, işgal kuvvetleri bu ülkeyi işgal ettiğinde, ''Geldikleri gibi giderler'' dediği o duygusunu gerçekleştirmek için, her ne kadar harap ve bitap olsa da Samsun'a gidip, milletine olan inancıyla bağımsızlık mücadelesini vermek, yeni bir Cumhuriyeti filizlendirmek ülküsüyle İstanbul'dan ayrılmıştı. 19 Mayıs'ta Samsun'a ayak bastığında milletimiz onu bağrına basmış ve bağımsızlık fitili ateşlenmişti. Bunu hissetmek, bunu paylaşmak ve bunun bir parçası olmak, aynı zamanda geleceğe dair de teminat olması adına çok önemli. Onun için milli bayramlarımızda omuz omuza olmak, o günlerin kadrini kıymetini bilmek çok önemli.''

''19 MAYIS'TA SAMSUN'DA OLACAĞIM''

''Bu güzel 100'ncü yılın, İstanbul'da afişleriyle, bayraklarıyla donatılmış bir şekilde kutlanılmasını çok arzu ederdim'' diyen İmamoğlu, duygularını şu sözlerle dile getirdi: 'Bunu yapmayanlar, milli bayramın kutlanma ruhunu, milli duruşu, milli birlik ve beraberliğin farkında olmayan insanların şu anda İstanbul'da yönetici olması anlamına gelir. Benim için net bu. Hiç başka bir tarifi yok. Bu değerlerimizi taşıdığımız zaman bu ülke gerçekten çok güzel bir ülke olacak.'' 19 Mayıs bayramı kutlama törenleri için Samsun'da olacağını vurgulayan İmamoğlu, ''Samsun'da hem CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile beraber kutlayacağım. İnşallah, 19 Mayıs'ın bu 100'ncü yılını, sizlerin gücüyle, omuz omuza bizlere verdiğiniz katkıyla Türkiye'nin Cumhuriyet bayramının 100'ncü yılında İstanbul'da hep birlikte kutlayacağız'' dedi.

''BÜYÜK BİR TEVECCÜHLE BU SEÇİMİ KAZANACAĞIZ''

31 Mart sürecindeki katkılarından dolayı ittifak ortağı İYİ Partililere teşekkür eden İmamoğlu, şunları söyledi: ''Ama ne yazık ki, mücadelenin sonunda, bir avuç insan demokrasimize darbe vurarak, bu süreci elimizden almaya çalışmıştır. Ama o bir avuç insanın vurmak istediği darbenin cevabını, 23 Haziran'da hep birlikte vereceğiz. Bütün İstanbul'u, seçilmiş belediye başkanı olarak gezeceğim. Ben, İstanbul'un seçilmiş belediye başkanıyım. Bunun farkındayım ve sorumluluğunu taşıyorum. Bu kentin yönetimine muktedir olduğumuzu biliyoruz. Bu kentin israfla boğuştuğunu da biliyoruz. Bu şehrin tüm nimetini, bu kentin 16 milyon insanına dağıtmak için herkese eşit bir şekilde nimetlerini paylaştırmak için bu şehrin yönetimine geleceğimizi de biliyoruz. Bütün yol arkadaşlarımızla bu sürece hazır olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Büyük bir teveccühle bu seçimi kazanacağız. Sevgi, saygı, bu şehirde barış, mutluluk, huzur kazanacak. Her şey çok güzel olacak.''