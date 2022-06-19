İmamoğlu: ''İstanbul büyük bir koleksiyoncu''

İstanbul’un yeni sanat mekanı Galeri Beylikdüzü, ‘Ekrem İmamoğlu Özel Koleksiyonu’nun ön gösterimine ev sahipliği yaptı.

Kurucusu ve onursal başkanı olduğu Batı İstanbul Eğitim Kültür Sanat Vakfı tarafından şehre kazandırılan galerinin ilk koleksiyonun açılışında eser sahipleri, sanatçılar, belediye başkanları ve kültür sanat dünyasında isimleri ağırlayan İmamoğlu, 400’ün üstünde eseri misafirlerinin beğenisine sundu. Galeri Beylikdüzü’nün Eşi Dilek Kaya İmamoğlu’yla birlikte sanatçılara destek olan bir merkeze dönüşmesini istediklerini söyleyen İBB Başkanı, “İstanbul medeniyetlere ev sahipliği yapmış büyük bir koleksiyoncu. Tarihler boyu bu kadar değeri içinde barındırmış ve hala çok iddialı bir şehir. Hak ettiği değeri, hak ettiği pozisyonu İstanbul'a kazandırabildik mi? Ne yazık ki değil. Mutlaka hak ettiği değeri bulmalı” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 1990’lı yıllardan bu yana oluşturduğu özel koleksiyonu, şehrin yeni kültür sanat noktası Galeri Beylikdüzü’nde bir araya getirildi. Başkan İmamoğlu’nun kurucusu ve onursal başkanı olduğu Batı İstanbul Eğitim Kültür Sanat Vakfı, tarafından kente kazandırılan yeni sanat mekanının açılışına Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile özel koleksiyona eserleriyle katkı sunan sanatçılar, sanat galerilerinden temsilciler ve kültür sanat dünyasından davetliler katıldı.

İSTANBUL HAK ETTİĞİ DEĞERİ BULMALI

25 yılı aşkın süredir edindiği eserlerden oluşan serginin açılışına eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve çocukları Semih, Mehmet Selim ve Beren İmamoğlu ile katılan İBB Başkanı, koleksiyonunu görmek için açılışa gelen davetlilerle tek tek sohbet etti. Sergideki seçkilerle ilgili konuklarına konuşma yapan Başkan İmamoğlu, İstanbul’un binlerce yıllık medeniyet birikimiyle büyük bir koleksiyoncu olduğunu söyledi. İstanbul’un fırsatlarla dolu bir şehir olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Tarihler boyu bu kadar değeri içinde barındırmış ve hala çok iddialı bir şehir. Hak ettiği değeri, hak ettiği pozisyonu İstanbul'a kazandırabildik mi? Ne yazık ki değil. Mutlaka hak ettiği değeri bulmalı. Keza İstanbul sadece bu kentin değerli olmazsa anlamına gelmiyor. Bütün bu coğrafyanın odak noktası, sorumluluğumuz sadece bu kentin insanlarına değil. Bana göre İstanbul adına bu geniş coğrafyaya dönük bir sorumluluk” ifadelerini kullandı.

ESERLERİ EBEDİYETE KADAR MUHAFAZA ETMENİN MÜCADELESİNİ VERECEĞİM

Özel koleksiyonunda yer alan eserlerin kendisinin, eşi Dilek İmamoğlu’nun ve yakın çevresinin beğenisiyle şekillendiğini söyleyen Başkan İmamoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

“Farklı kuşaklardan, farklı tekniklerden, eserlerin bir araya geldiğini gördük. Bazen ne kadar güzel bir şey birikmiş diyorum. Yan yana görünce, onun şevki bende çok daha farklı bir yere erişti. Eserlerin sahiplerinin bir kısmı bugün aramızda. Katılamayanlar da var. Bir de hayatını kaybedenler var. Her birine yürekten teşekkür ediyorum. Eserlerini inşallah ebediyete kadar muhafaza etmek ve daha da geliştirmek adına bu mücadeleyi vereceğim.”

GENÇ VE KADIN SANATÇILARI ÖNCELEYECEĞİZ

Galeri Beylikdüzü’nün yıl boyu sergilere, atölyelere, söyleşilere ev sahipliği yapmasını istediğini söyleyen İmamoğlu, “ İstanbul'un sadece merkezi konumdaki semtleri değil, bütün ilçeleri bu tarz ortamlarla, etkinliklerle kabiliyetlerini arttırsın istiyoruz. Çünkü bu şehirde herkes o şansa sahip olmalı. Öyle olduğunda toplumsal huzuru beraberce tesis edebiliriz. Aynı zamanda burada bu sanat mekanı farklı özellikleriyle -ki bir e baskı atölyesi de burada hayat bulacak- buluşacak. Bir de Eşim Dilek Kaya İmamoğlu’yla beraber buranın sanatçıları destekleyen bir merkez olmasını diledik. Bu konuda da özellikle yeni mezun ya da kariyerinin başındaki sanatçıları, kadın sanatçıları önceleyen bir anlayışla hareket edeceğiz. Kişisel sergisini açan sanatçılara burası ev sahipliği yapsın istiyoruz. Bunun yanı sıra zaman içerisinde genç sanatçılarla birlikte sadece Türkiye'nin değil küresel bazda da bazı etkinliklerle, buluşmalarla bağını arttıran bir yapıyı buraya kazandırmak arzusundayız” diye konuştu.

GALERİ BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL’A EMANET

Koleksiyonunu geliştirmeye devam edeceğini kaydeden Başkan İmamoğlu, “Hafta içi burayı vatandaşlarımızla paylaşacağız. Onların da gezmelerini sağlayacağız. Bir nevi artık vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize süreci emanet edeceğiz” dedi.

Konuşmasının ardından davetlileri 400’ün üzerinde eseri gezmek için sergi salonuna davet eden İmamoğlu, konuklarıyla eserlerle ilgili sohbet etti.

‘EKREM İMAMOĞLU ÖZEL KOLEKSİYONU’ HAKKINDA

Galeri Beylikdüzü’nün ilk sergisi ‘Ekrem İmamoğlu Özel Koleksiyonu’nun küratörlüğüni İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat üstleniyor. 103 sanatçının imzasını taşıyan değerli eserler; illüstrasyondan desene, gravürden heykele, baskı sanatından dijital sanata yaklaşık 100 yıl boyunca devam eden bir ifade arayışının döngüsüne ışık tutuyor. Koleksiyonda toplamda 400’ün üzerinde eser yer alıyor.