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İmamoğlu: İstanbul, dünyanın en ucuz kenti haline geldi

İmamoğlu: İstanbul, dünyanın en ucuz kenti haline geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ekonomik kriz ve dövizdeki yükselişe dikkat çekerek İstanbul'un yurt dışından gelenler için dünyanın en ucuz kentlerinden biri haline geldiğini söyleyerek "Ama acı olan ne? Sizin için, hepimiz için çok pahalı. Ne kadar ters bir durum değil mi?” dedi.

TL'deki değer kaybının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de ekstra bir mali yük getirdiğini belirten İmamoğlu, "1-2 hafta önce yaptığımız hesaplamalara göre bize olan yükü 15 milyar lirayı aşan bir yük. Dünden bugüne bunun üstüne ne yazık ki belki 1 milyar daha eklendi" diye konuştu.

İktidarın ekonomi politikaları için kullandığı 'yeni ekonomi modeli' adını da eleştiren İmamoğlu, "İkna etmeye çalıştıkları insanlar bu kıta mı, bu ülke de mi yaşıyor bilmiyorum. Çünkü bu insanlar buna ikna olmaz. Hayatın gerçekleri var. İkna olanları da görüyorum sağda solda,. Hangi niyetle hangi çıkarla bu konuşmaları yapıyorlar onu bilemem" ifadelerini kullandı.

Etiketler Ekrem İmamoğlu İBB
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