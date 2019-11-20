İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Havaalanı’nda incelemelerde bulundu. İGA (Istanbul Grand Airport) Havalimanı İşletmesi A.Ş. İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Kadri Samsunlu’dan tesisle ilgili bilgiler alan İmamoğlu’na İBB üst yönetimi de eşlik etti. İncelemelerin ardından İGA yetkilileri, İBB heyetine sunum yaptı. İmamoğlu ve Samsunlu, yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından kameraların karşısına geçti. İmamoğlu, toplantıyı şu sözlerle değerlendirdi:

“BUNLAR İSTANBULLUNUN YAŞAMINI KOLAYLAŞTIRMA GÖRÜŞMELERİ”

“İstanbul’un en büyük hava limanı. Türkiye’nin ve dünyanın en büyüğü olmaya koşan hava limanı. Dolayısıyla İBB’nin yönetimi olarak çok sıkı koordinasyonda ve iletişimde olmamız gereken bir organizasyon var burada. Daha önce beni ziyaretlerinde, tümüyle tanıma ve işleri kolaylaştırma adına, ‘Nasıl hareket edebiliriz’ diye toplanma kararı vermiştik. Bugün keyifli bir 2 saat geçirdik. Bütün hususları sıraladık. İstanbul’un bir parçası olan hava limanının nasıl işleri kolaylaşabilir, bizden beklentileri, bizim hava limanından beklentilerimiz noktasında verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bütün bunlar, İstanbulluların yaşamını kolaylaştırma görüşmeleri. Elbette ki Sabiha Gökçen’le de bu buluşmayı yapacağız. Biz, İstanbul’un her kurumuyla, hizmet veren her kuruluşuyla, en üst seviyede ilişkiyle bir süreç yönetme talebindeyiz. Onun için bugün buradaydık. Çok teşekkür edyorum tüm yönetici arkadaşlarıyla bizi karşılayan İstanbul Hava Limanı’na ve İGA yönetimine.”

“KARARLI ŞEKİLDE HİZMETLERİ GELİŞTİRECEĞİZ”

İmamoğlu, kendisine yöneltilen, “Çalışanları ve yolcuları da ilgilendiren bir durum. Havaist ve İETT hatları hususunda bir gelişme var mı” sorusuna, “Şöyle bir karar birliğine vardık: Önümüzdeki hafta, İETT Genel Müdürü’müz, hatta İSPARK Genel Müdürü’müz, diğer ilişkide olan genel müdürlerimiz dahil olmak üzere, biraz daha işlevsel toplantı yapılacak. Örneğin; çevredeki kış hazırlıkları, yol güzergahlarındaki bazı beklentiler ve bazı döküm araçlarının azaltılması gibi önerileri oldu arkadaşlarımızın. Bütün bunları toplanacaklar, konuşacaklar. İhtiyaç varsa işi ve hayatı; insanların yaşam kalitesini daha iyi hale getirecek, o konularda kararlı bir şekilde hizmetleri geliştireceğiz” yanıtını verdi.

SAMSUNLU: “BAŞKAN’IMIZIN 2 SAATİNİ BİZE AYIRMASINDAN ÇOK MEMNUN OLDUK”

Samsunlu da toplantıyı, “Başkan’ımızı bugün hava limanımızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Kendimizi çok detaylı bir şekilde anlattık. Bu vizyon projesinin İstanbul’a, Türkiye’ye orta ve uzun vadede katkılarının ne olduğunu kendileriyle bizim perspektifimizden paylaşma şansımız oldu. İBB, bizim en önemli paydaşımız. Bizim şu anki toplu ulaşımımızı, Havaist ve İETT ile İBB’miz sağlıyor. Onun dışında İGDAŞ, İSKİ, Belbim gibi bir çok iştirakle de beraber çalışıyoruz. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Bizim de İBB’den bazı önerilerimiz var, buradaki operasyonlarımızı ve faaliyetlerimizi daha iyi noktaya getirmek için. Başkan’ımızın bugün 2 saatini bize ayırmasından çok memnun olduk. Bizi, can kulağıyla dinledi. Bize, bazı tavsiyeleri oldu. Bunları tekrar bir düşüneceğiz. Burada olmasından dolayı tekrar teşekkür ediyorum kendisine” sözleriyle değerlendirdi.

