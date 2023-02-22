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İmamoğlu: ''İstanbul'da 100 bin bina var. Hep beraber dönüşecek''

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Maltepe ziyaretinde kayınpederi üzerinden verdiği bir örnekle vatandaşlara çağrıda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Hatay merkezli iki deprem daha meydana geldi. Bu gelişmelerin ardından Türkiye'nin bir numaralı gündemi deprem olurken gözler İstanbul'a çevrilmiş durumda.

İstanbul'un olası bir deprem için hazır olmadığı yönünde yorumlar yapılırken yetkililerden de kentsel dönüşüm için sık sık çağrılar yapılıyor. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe ziyaretinde kayınpederi üzerinden verdiği bir örnekle vatandaşlara çağrıda bulundu.

"KAYINPEDERİMİN BİNASI 6 AY ÖNCE BOŞALTILDI"

Yanına gelen bir vatandaşa kentsel dönüşümle ilgili öğütlerde bulunan İmamoğlu, "İstanbul'da 100 bin bina var. Hep beraber dönüşecek. Kendiniz organize olacaksınız. Sizlerin de emeği lazım burada. Kayınpederimin binasını dönüştürmek için 3,5 senedir uğraşıyorlar. Ev daha 6 ay önce boşaltıldı. Niye? Milletin 3 lira fazla, 5 lira eksik münazarası yüzünden. Bu da kötü yani" ifadelerini kullandı.

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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