İmamoğlu İstanbul'da bir sözünü daha tuttu!

Geçtiğimiz yıl 18 Ekim’da Muhtarlar Günü dolayısıyla geniş katılımlı Muhtarlar Çalıştayı düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, muhtarlarla daha etkin iletişim kuracaklarını açıklamış ve bir de cep telefonu sözü vermişti. İmamoğlu, aradan geçen 6 ay sonra sözünü verdiği cep telefonlarını göndermeye başladı.

Çekmeköy Kirazlıdere Muhtarı Orkun Karakaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu 31 Mart seçimlerinden sonra biz muhtarlara vermiş olduğu sözlerden biri olan cep telefonlarını göndermiştir. Kendisine ve ekibine çok teşekkür eder çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

İmamoğlu’nun cep telefonları ile birlikte muhtarlara, “Kıymetli Muhtarım” sözü ile başlayan bir de mektubu ulaşıyor. Mektubunda İmamoğlu, Muhtarlıklar Müdürlüğü’nün bundan sonra Bakırköy ek hizmet binasında hizmet vereceğini müjdeliyor.