İmamoğlu: ''İstanbul'da rakibimin kim olduğunu biliyorum''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlere ilişkin ittifak mesajı vererek, "Yeni müzakerelerin, yeni buluşmaların söz konusu olduğunu düşünüyorum" dedi. İmamoğlu yerel seçimler için ise "İstanbul'da ben rakibimin kim olduğunu biliyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin 'Filenin Sultanları' Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu Açılışı'na katıldı. İmamoğlu açılışın ardından öğrencilerle birlikte sohbet etti.

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ittifak mesajı anımsatılan İmamoğlu'na, "Değişim olursa ittifak kapısının açık olabileceğini söylemiştiniz. Bu kapsamda temaslar başladı mı?" sorusu yöneltildi.

"Değişim olunca diye bir eşleştirme yapmadım ama ben her zaman ittifakın olabileceği ihtimalini savundum" cevabını veren İmamoğlu, "Biz zaten toplumsal ittifakı savunurken bunun içerisindeki siyasi görüşleri ya da siyasi paydaşları asla yok saymayarak söyledim. Bunun mümkün olacağını, müzakerenin ve istişarenin toplumsal bir edebimiz olduğunu biliyorum. Toplumsal bütünlük, kabiliyetli bir yönetim anlayışı ve kazanan bir muhalefet olmak adına buna her muhalif görüş ve partinin ilgi duyacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"GENEL BAŞKANIMIZ AYNI DÜŞÜNCEDE"

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Bu kapsamda genel başkanımızın da aynı düşüncede olduğunu biliyorum. Çünkü kendisi de diyaloğa, irtibata açık birisidir. Ben bu yönüylede yeni müzakerelerin, yeni buluşmaların söz konusu olduğunu düşünüyorum."

"CHP muhalefetin liderliğini yapmak zorunluluğu vardır" diyen İmamoğlu, "Bu illa siyasi partiler üzerinden olmayabilir. Toplumsal muhalefetin liderliğinden de bahseyor olabiliriz. İşbirliği içerisinde, anlamlı, akılcı bir siyasi ittifakın olabileceğini altına dipnot olarak düşüyorum" diye konuştu.

"ADAYLAŞMALARLA İLGİLİ YETKİLİ DEĞİLİM"

İstanbul'da ilçe belediye başkan adaylarının nasıl belirleneceğine ilişkin bir soruya yanıt veren İmamoğlu, "Adaylaşmalarla ilgili takdir ederseniz ki ben yetkili bir insan değilim. Bizim kurullarımız var. Kurulların işine karışmak haddimize değil ama tabii ki İstanbul'un özellikle analizi, ilçe ilçe yapılmalı. İlçe analizlerinde oraya uygun karakter, kişilik detaylı olarak ele alınmalı. Daha önce bunun kısmen yapıldığı yerler yapıldı ve başarıya erişti" ifadelerini kullandı.

"RAKİBİMİN KİM OLDUĞUNU BİLİYORUM"

AK Parti'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için 10 ismin geçtiğini, kendisinin kimi karşısında görmek istediği sorusuna İmamoğlu, "Kaç adayın ismi geçerse geçsin, ben İstanbul'daki rakibimin kim olduğunu biliyorum" cevabını verdi.