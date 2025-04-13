İmamoğlu İstanbullulara büyük müjdeyi Silivri'de cezaevinden verdi

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından 'Kent Lokantaları'na ilişkin bir paylaşımda bulundu.

23 Mart'tan bu yana Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kişisel X hesabında yeni bir açıklama yayımladı. Paylaşımında "İBB yoksulun, emeklinin, emekçinin yanında" diyen İmamoğlu, "Kent lokantaları 40 TL’ye sağlıklı ve lezzetli 4 çeşit yemek sunmaya devam ediyor. Yenileri açılacak." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun paylaştığı videoda Eyüpsultan'daki çalışmaların tamamlandığı bilgisi de paylaşıldı. Buna göre Anadolu Yakası’nda 5, Avrupa Yakası’nda 10 adet olmak üzere 16 farklı semtte yer alan kent lokantalarının yeni şubesi Eyüpsultan’da White Hill Alışveriş Merkezi’nde hizmet verecek.

İmamoğlu, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İBB yoksulun, emeklinin, emekçinin yanında. Kent Lokantaları 40 TL’ye sağlıklı ve lezzetli 4 çeşit yemek sunmaya devam ediyor. Yenileri açılacak."