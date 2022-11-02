İmamoğlu: İstanbul'u, dünyanın en güzel üç megapolünden biri haline getireceğiz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tarihi yarımadanın göbeğindeki Laleli Ordu Caddesi’ndeki düzenleme çalışmalarını başlatıp, 40 yıllık eski binası yıkılan Gedikpaşa Katlı Otoparkı’nın temelini attı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında, tarihi yarımada için iki önemli çalışmayı başlattı. Laleli Ordu Caddesi’ndeki düzenleme çalışmalarını başlatan İmamoğlu, 40 yıllık eski binası yıkılan Gedikpaşa Katlı Otoparkı’nın temelini attı. Ordu Caddesi üzerinde gerçekleştirilen etkinlikte, İmamoğlu ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay birer konuşma yaptı.

“BU ALANLAR YILLARCA GÖRMEZDEN GELİNDİ”

Tüm kent genelinde olduğu gibi, tarihi yarımadada yaptıkları hizmetlerde de sürece düzenli, özenli, planlı ve programlı bir bakışla yaklaştıklarını vurgulayan İmamoğlu, “Bu iradeyi ortaya koyarken de hem katılımcılığı hem şeffaflığı hem de yakın çevresiyle olan maksimum Iletişimi önde tutan ve her tarafıyla süreci ele alan ve ona göre de doğru adımları atma gayreti içerisinde olan bir yönetim olduğumuzu da ifade etmek isterim. Daha öncesinde bu tür alanların yıllarca bekletilmesi ya da görmezden gelinmesini, bir ihmal ve başka bir niyetin peşinden gitme olarak da tarifleyebilirim. Sonuçta, uzun yıllardır biliyoruz ki, örneğin Beyazıt Meydanı, örneğin Ordu Caddesi hiç de bu tarihi dokuya, Suriçi’ndeki bu binlerce yıllık, dünyanın en güzel kentinin en üst seviyedeki dokusuna yakışmadığını hepimiz biliyoruz. Ama artık bu tabloyu hep birlikte düzeltmenin de keyfini yaşıyorum. İstanbul'u bilimin, uzmanlığın ışığında ve tüm tarafların da katılımıyla harekete geçirip, işlerimizi yönetiyoruz. İnsana saygıyı ve kente özen göstermeyi, tarihi dokusuna, maneviyata dönük hassas davranmayı da önemli bir ilke olarak hayatımızda her daim ön planda tutuyoruz” dedi.

“ŞEHİR ADINA KALICI PROJELER ÜRETMEYİ AMAÇLADIK”

Şehir adına kalıcı projeler üretmeyi amaç edindiklerinin altını çizen İmamoğlu, Ordu Caddesi’nin de bu kapsamda ele alındığına dikkat çekti. Çalışmaların ardından Ordu Caddesi’nin, tarihi dokusu korunarak, çağdaş bir alana dönüşeceğini aktaran İmamoğlu, “Araç trafiğinin kalkması, radikal bir konuydu. Ama bu radikal konu, hayata geçmesi gereken de bir husustu. Tarihi yarımada diye tanımladığımız ya da Suriçi diye tariflediğimiz alanın tamamı, dünyanın en nadide bölgesidir. En seçkin bölgesidir. Burası gelecekte, yılda on milyonlarca, -milyonlarca demiyorum- turisti ağırlayacak bir merkezin var olduğunu unutmadan ve ona göre yatırımlar yaptığımız bir alana dönüşmelidir. O bakımdan İstanbul'un 2050 vizyonunda tarihi yarımadaya çok boyutlu ve bütüncül bir bakışı da adım adım harekete geçiriyoruz” diye konuştu. Yaklaşık 40 yıldır bölgede hizmet veren Gedikpaşa Otoparkı’nı da depreme dayanıksız olması nedeniyle yıktıklarını, bugün yeni ve modern bir otopark için temel atacaklarını aktaran İmamoğlu, “Böylece tarihi yarımada içerisinde iki önemli konuyu harekete geçirmiş oluyoruz” dedi.

ÇALIŞMA ARKADAŞLARINA “BİLGİLENDİRME” UYARISI YAPTI

Ordu Caddesi'ndeki çalışmaların sadece yer üstünde yürümeyeceğini, bölgenin alt yapıyla ilgili sorunlarını da gidereceklerini belirten İmamoğlu, çalışma arkadaşlarına iş güvenliğine azami özen göstermeleri ve çalışmalarla ilgili esnafı önceden bilgilendirmeleri yönünde uyarılarda bulundu. “Bilgi sahibi olmak, yüzde 80-90 sorunu çözer” diyen İmamoğlu, kendisinin de çalışmaları sık sık denetleyeceğini kaydetti. Mercan ve Süleymaniye’deki çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Aynı zamanda Aksaray Meydanı, bizim önemli bir konumuz. İSKİ Genel Müdürlüğü’nün olduğu yerdeki yapı, bizim önemli bir konumuz. Bunları hassas bir şekilde, masamızda, bir an önce bitmiş bir şekilde istiyorum” ifadelerini kullandı. Bölgede nahoş görüntülere neden olan Avrupa Otogarı’nın yakın zamanda Alibeyköy’e taşınacağı müjdesini paylaşan İmamoğlu, Yenikapı’daki antik alanın da açık hava müzesi olarak yakında İstanbullularla buluşacağını belirtti.

TARİHİ YARIMADAYA TABELA DÜZENLEMESİ GELECEK

Kentin yılda 16-17 milyon turiste ev sahipliği yaptığını söyleyen İmamoğlu, amaçlarının yılda 30 milyon turisti İstanbul’da ağırlamak olduğuna vurgu yaptı. “30 milyon turist demek, bu şehrin ekonomisini bir anda 1,5 kat yukarıya çıkartmak anlamına geliyor” diyen İmamoğlu, Fatih ilçesinin bu artışın sağlanmasında ana merkez olduğuna dikkat çekti. Bu kapsamda bölgede bir tabela düzenlemesine gideceklerini aktaran İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bunların dünya ekseninde, uluslararası bir düzenlemeyle yönetilmesinin, şematik birtakım tanımları mevcut. Bizim de bu anlamda şehircilikle ilgili kurallarımız mevcut. Bunları birbirine entegre ederek, olağanüstü bir düzeni buraya getireceğiz. Herkesin kafasını estiği gibi bir ticari alan üretme, ticari alan kapatma değil, düzenli ve birlikte düşünerek hareket etme prensibini burada harekete geçireceğiz. Dünyanın yüzyıllar boyu hayranlığını kazanmış İstanbul'umuzun, Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında da hayranlığını en üst seviyeye taşıyan ve hem turist kapasitesiyle hem turist memnuniyetiyle hem ticari geliriyle hem zenginliğiyle hem refah düzeyiyle, gelir paylaşımıyla, çalışanını memnun eden yönetimiyle, İstanbul'u dünyanın en yaşanabilir, en güzel üç megapolünden biri haline getireceğiz. Birincisi olmak da niyetimiz. Bunu İstanbul hak ediyor.”

“ŞİMDİDEN HEYECANLA….”

“150 Günde 150 Proje” maratonunun keyfini çıkardıklarını ifade eden İmamoğlu, tüm İstanbullulara layık olmak için çalıştıklarının altını çizdi. İmamoğlu konuşmasını, “Şimdiden heyecanla Ordu Caddesi'nin bitimini, o sürece kadar Aksaray'la ilgili düzenlememizi sonucuna eriştirmeyi ve başlatmayı, İSKİ Genel Müdürlüğü’nün eski binasının olduğu yerde güzel bir meydan ve oradaki çalışmayı da harekete geçirmeyi, orayı Yenikapı'yla buluşturmayı ve arka planından Sultanahmet'e, diğer tarafından Beyazıt Meydanı'na, oradan Sarayburnu'na, bitmiş bir Eminönü Meydanı’na ve tamamlanmış bir Eminönü-Alibeyköy tramvayına bir an önce kavuşmayı heyecanlı bir biçimde bekliyor ve takip ediyor olacağım. Bu iki projemiz, tarihi yarımadaya, Fatih ilçemize ve İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun” sözleriyle noktaladı.

2 PROJENİN MALİYETİ 390 MİLYON TL

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay da her iki projeyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Ordu Caddesi, baştan aşağı yenilenecek. Proje kapmasında; 40 bin metrekarelik alana Bergama granit taş kaplama, 1.800 metrekare de bazalt porfir bordo taş kaplama uygulanacak. 2bin 850 metrekare yeşil alan oluşturulacak. Bisiklet park alanları, yeni kent mobilyaları, cadde, çalı ve eser aydınlatmaları ile Ordu Caddesi, yepyeni bir görünüme kavuşacak. Eskisi yıkılan ve yenisinin temeli atılan Gedikpaşa Katlı Otoparkı’nın proje alanı 1.960 metrekare. Otopark; 3 bodrum kat, zemin kat, 2 normal kat ve çatı katından oluşacak. 233 araç kapasitesinin 191’i normal araçlar için, 27’si elektrikli ve 15’i de engelli park alanı olarak tasarlandı. Proje kapsamında; 1.152 metrekare teras alanı, toplantı salonu, erkek, kadın ve engelli tuvalet, mutfak, ofis, ödeme noktaları, güvenlik, personel kullanım alanları ve peyzaj alanları oluşturulacak. Şubat 2024’de tamamlanması planlanan projelerin güncel maliyeti, yaklaşık 390 milyon TL.”