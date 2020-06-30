İmamoğlu: ''İstanbul’un en kıymetlisi''

Marmara Denizi’nden Karadeniz yönüne ve tersi istikamette sahil şeridi ile İstanbul silueti incelemesi yapan İmamoğlu, Boğaz’ı “İstanbul’un en kıymetlisi” sözleriyle tanımladı. Boğaz’ı korumanın İBB’nin öncü sorumluluklarından biri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Bir sonraki aşama da elbette ki sağlıklı gelişimine katkı sunmak. Bu felsefeden asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tarihçi ve profesyonel rehber Saffet Emre Tonguç ile birlikte, Tarihi Yarımada ve İstanbul Boğazı’nı tekneyle gezdi. İmamoğlu ve Tonguç’a Boğaz gezisinde, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu da eşlik etti. Cankurtaran’daki Ahırkapı İskelesi’nden başlayan gezi, Tarihi Yarımada turundan sonra İstanbul Boğazı’na taşındı. Marmara Denizi’nden Karadeniz yönüne Anadolu yakası boyunca ilerleyen tekne, ters istikamette Avrupa yakası kıyılarını takip etti. Tonguç, sahil şeridi ve İstanbul siluetindeki sembol yapılarla ilgili İmamoğlu’na tarihsel bilgiler verdi. Gezi boyunca, renkli görüntüler yaşandı. Tur boyunca tespit ettiği bazı noktaları yardımcılarına not aldıran İmamoğlu, sahil boyunca kendisini fark eden ve el sallayan vatandaşlara, aynı şekilde karşılık verdi.

“BOĞAZ, İSTANBUL’UN EN KIYMETLİSİ”

Yaklaşık 3 saat süren geziyle ilgili kısa bir değerlendirme yapan İmamoğlu, Boğaz’ı “İstanbul’un en kıymetlisi” sözleriyle tanımladı. İmamoğlu, “Bütün dünyadan insanların gelip, gezdiği ve hayran kaldığı bir nokta; korunması lazım. Bununla ilgili en üst seviyede bilgi edinmemiz lazım. İBB’miz ile beraber çok güzel eserlerini yayınlayacağımız Saffet Emre Tonguç ile birlikte hem buranın geçmişini, maneviyatını, değerlerini geziyoruz hem de gözlem yapıyoruz” dedi. Boğaz’ı korumanın İBB’nin öncü sorumluluklarından biri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Bir sonraki aşama da elbette ki sağlıklı gelişimine katkı sunmak. Bu felsefeden asla vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.