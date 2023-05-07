  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. İmamoğlu isyan etti: ''Şu çocuğu polis koruyamadı''

İmamoğlu isyan etti: ''Şu çocuğu polis koruyamadı''

Güncelleme:

Erzurum mitinginde taşlı saldırıya uğrayan Ekrem İmamoğlu miting alanında yaralanan bir çocuğun fotoğrafını göstererek “Şu çocuğu orada polis koruyamadı. Kimden? 100-150 kişiden” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’da yaptığı mitingde, otobüs üzerinde konuştuğu sırada bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Ekrem İmamoğlu yağan cisimler nedeniyle yanındakiler tarafından otobüsün içine alındı. Miting yarıda kesildi.

Ekrem İmamoğlu, saldırı sonrası Erzurum Havalimanında beklediği esnada çekilen videoda şunları söyledi:

“Atılan taşlar yüzünden çocuklara zarar geldi. 150 kişiden şu çocukları polis koruyamadı. Taş yağıyor, polis seyrediyor.

Erzurum'da en az 6-7 defa gelmişim, Erzurum'dan kız almışım, Erzurum -Trabzon kapı komşusudur. Ben bu memleketin insanını bilirim. Ben bu memleketin insanını bilirim, bu işin Erzurum'la ilgisi yok. Erzurumlu sana kızar, fikrini söyler ama bunu yapmaz. Bu ahlaksızlığın Erzurum'la ilgisi yok.”

 

 

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yargıtay'dan mirasla borç sahibi olanlara emsal karar müjdesi
Hatay'da büyük deprem, Adana da sallandı
SGK ikramiyelerin hesaplara yatacağı tarihi açıkladı
Kılıçdaroğlu'ndan seçime 7 gün kala şok iddia: ''Mal varlıklarını yurtdışına götürüyorlar''
ORC Araştırma seçim anketlerinin sürprizlerini açıkladı
İsmailağa ile Saadet'ten ortak yayın! Cübbeli Ahmet ile Erbakan'dan ''ortak'' çağrı
İstanbul'da tarihi buluşma! Millet İttifakı gövde gösterisi yaptı
417 km menzilli Çin'in minik dev elektrikli otomobili Türkiye'de
81 ilde yapılan son seçim anketi açıklandı
İstanbul'da polis - zanlı kovalamacası böyle bitti; yaralılar var!