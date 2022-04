İmamoğlu Kadir Gecesi’nde 12 bin kişiyle birlikte orucunu açtı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi görev döneminde başlatılan ‘Beylikdüzü Hayırlı İftarlar Sofrası’nın 7’sinde, 12 bin kişiyle birlikte orucunu açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, mübarek Kadir Gecesi’nde Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği “7. Geleneksel Beylikdüzü Hayırlı İftarlar Sofrası”na katıldı. Yaklaşık 12 bin kişinin katıldığı iftar, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki “Pazaristanbul”da gerçekleştirildi. Orucunu annesi Hava İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu ile birlikte aynı masada açan İmamoğlu, iftar sonrasında bir konuşma yaptı. Ramazan ayında iyi düşüncelerin kazanmasını dilediğini belirten İmamoğlu, “Kötülükler ve kötü düşünceler, hepimizin yuvasından, etrafından, çevresinden uzak olsun” dedi. Beylikdüzü halkıyla çok güzel hatırları olduğunu aktaran İmamoğlu, “32 yıldır bu şehirde yaşamanın, bu şehirde var olmanın, çocuklarla birlikte büyümenin, buradaki hanımefendilerin, beyefendilerin vicdanıyla beslenmenin büyük bir keyfini yaşıyorum. Ben, neresinde olursam olayım İstanbul'un, sizlerin sevgisinden, sizlerin ilgisinden, inanılmaz bir şekilde besleniyorum. Allah, sizin o güzel sevginizi, güzel paylaşımlarınızı, güzel duygularınızı ve de her zaman yanımda olan o sıcacık kalbinizi hiç benden ayırmasın. Hepinizi çok sevdiğini ifade ediyorum” şeklinde konuştu.

“BEYLİKDÜZÜ RUHUNU BÜTÜN İSTANBUL’A YAYMAYA ÇALIŞIYORUM”

“Beylikdüzü'nde hep birlikte bir sevgi inşa ettik” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Beylikdüzü'nde hiç kimsenin yaşam biçimine, siyasi anlayışına bakmaksızın, bir arada çok özel bir komşuluk, hemşehrilik, bir şehirli olma duygusunu var ettik. Şimdi ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Sizlerle nasıl güzel bir dönemi geçirmişsem, aynı şeyi, o Beylikdüzü ruhunu bütün İstanbul’a yaymaya çalışıyorum. Sizlerle birlikte acı günlerimizi paylaştık. Sizlerle birlikte mutluluklarımızı paylaştık. Sizlerle birlikte dini bayramlarımızı en hassas bir biçimde yaşadık. Sizlerle birlikte milli bayramlarımızı görülmemiş ölçüde coşkuyla kutladık. Sizlerle birlikte Ramazan ayında paylaşmanın doruğuna ulaştık. Bu şehirde hiç kimse açta, açıkta kalmayacak. Bu şehirde hiç kimse alan elin görmediği bir şekilde yardımlaşacak. İşte tam bu anlayışla Beylikdüzü'nde muazzam bir vicdan köprüsü kurduk. 7 yıl önce, hep birlikte Beylikdüzü'nde ‘Hayırlı İftar Sofrası’nı başlattık. Kadir Gecesi'nde, binlerce hemşehrimizle birlikte orucumuzu açmanın gururunu yaşadık, onurunu yaşadık. Bu akşam da sizleri yalnız bırakmaya asla gönül el vermezdi. Mehmet Murat Çalık Başkanımın 7 yıl önce başlattığımız geleneği devam ettirmesi benim için büyük bir mutluluk. Onun için sofranızdayım. Allah, tuttuğumuz oruçları kabul etsin.”

“ALLAH, KÖTÜ DÜŞÜNCEYE SAHİPLERİN KALBİNE GÜZELLİKLER SUNSUN”

“Kadir Gecesi'nde bile, Ramazan ayında bile iftira ile kumpas ile bize kötülük düşünenlere bile Allah yardım etsin” diyen İmamoğlu, “Ben, onlar için de dua ediyorum. Bu ülkede kötü düşünceye sahip kim var ise, Allah onların kalbine güzellikler sunsun. İnşallah o kötü düşünceler, onların bedenini de terk etsin. Ben, hayatım boyunca hiç kimseye karşı ne nefret besledim ne de küsebildim. Şimdi de küsmüyorum. Asla nefret diye bir duygum yok. Onlara karşı sadece üzülüyorum, acıyorum ve dua ediyorum. Neye inanıyorum? İyilikle düşünen insan, doğrulukla hayatını yürüyen insan asla yıkılmaz. Ben hiç kimse için kötü düşünmedim, düşünmeyeceğim. Adaletsizlikle, hukuksuzlukla evlatlarından ayrılan, ayrılmak zorunda bırakılan anneleri, babaları, insanları da bir an önce hukukla, adaletle birlikte yuvalarına dönmeleri için Kadir Gecesi’nde dua ediyorum” ifadelerini kullandı.

“BEYLİKDÜZÜ’NDE ENGELLEDİLER; BİZ DE İBB’Yİ KAZANDIK”

İftarı gerçekleştirdikleri alanın yapımı sırasında önceki İBB yönetimi döneminde çıkarılan zorlukları aktaran İmamoğlu, “Başlandı, durduruldu. Başlandı, mahkemeye verildi. Başlandı, projesi iptal edildi. Yetmedi; Büyükşehir Belediyesi geldi, buranın şantiyesini zapturapt altına almaya kalktı. Ne yaptık? Gittik biz de Büyükşehir Belediyesi’ni almak zorunda kaldık. Günün sonunda, kamu eliyle, vatandaşla yapılan iş birliğiyle, kamunun cebinden bir lira çıkmadan, 100 milyonlarca liralık gayrimenkulün ve şu güzel tesisin Beylikdüzü'ne kazandırılmasına vesile olduk” dedi. “Kadir Gecesi’nde iyi insanların duası kabul olur. Güzel annem, güzel babam burada. Onların huzurunda hem onların helalliğini alacağım hem de dualar edeceğim” diyen İmamoğlu’nun duası şöyle oldu:

DUASINI HEMŞEHRİLERİYLE PAYLAŞTI

“Allah'ım; beni anneme, babama mahcup etme. Beni Beylikdüzü halkına mahcup etme. Beni doğduğum topraklara, doyduğum topraklara, bu güzel vatana, bu millete mahcup etme. Allah'ım; herkesin evine bolluk ve bereket nasip et. Bu güzel milletin çocuklarını iyi eğitimle, güzel bir geleceğe, güzel işlere, güzel imkanlarla buluşmaya dönük bir yolculuğa çıkmalarına vesile ol ya Rabbi. Allah'ım; güzel milletin gençlerine çok güzel bir gelecek nasip et. Bu güzel milletin gençlerine güzel yuvalar kurmasını nasip et. Bu güzel insanların daha güzel bir geleceğe, daha adil bir ülkeye, memlekete nasip olmalarına katkı sun. Bizi kötü insanlardan koru ya Rabbi. Bizi kalbi kötü olanlardan koru ya Rabbi. Kötü insanların kalplerine iyilikler nasip et. Onların da kalpleri, bizim gibi iyi düşüncelere sahip olsun. Sana yalvarıyorum Allah'ım; onlara da yardımcı ol. Allah'ım; Ramazan ayı bolluk ve bereketle geçsin. Hiç kimse yoksullukla, yoklukla test edilmesin. Hastalara sağlık diliyoruz. Onların şifa bulmalarına yardımcı ol ya Rabbi. Bize bu memleketi nasip eden şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Bizleri, bu memleketi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, onun silah arkadaşlarına, hepimizin gazi dedelerine, gazi ninelerine layık birer devlet olmamızı nasip et ya Rabbi.”

ÇALIK: “İSTANBUL’UN EN KALABALIK İFTAR SOFRASINDAYIZ”

Vatandaşlara, “Kadir Gece’niz mübarek olsun” diyen İmamoğlu, iftara katılanlarla birlikte Fatiha Suresi’ni okudu. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da konuşmasında, “Pandemi nedeniyle iki yıl arka arkaya Ramazan’da kalabalık iftar sofralarında bir araya gelememiştik. Halen de pandemiyi tamamen atlattığımız söylenemez, ama ağır seyrettiği günleri geride bıraktık. Bu sayede iki yıllık bir aradan sonra, bu yıl İstanbul’un en kalabalık iftar sofrasında yeniden bir arada olmanın saadetini yaşıyoruz. ‘Hayırlı İftarlar Sofrası’nı Beylikdüzü’nde ilk kez 8 yıl önce Ekrem Başkanımızla beraber kurmuştuk. O gün bugündür, bu geleneği sürdürüyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve davetimize icabet eden tüm komşularıma teşekkür ederim” diye konuştu. Büyük iftara CHP milletvekilleri Turan Aydoğan ve Özgür Karabat ile CHP İBB Grup Başkanvekili Doğan Subaşı da katıldı.