İmamoğlu: ''Kanal İstanbul, malum şirketler için rüya gibi bir proje''

İstanbul Boğazı’na alternatif olarak Karadeniz ile Marmara’yı birbirine bağlayacak yapay su yolu Kanal İstanbul hakkındaki tartışmalar sürüyor. Projeye karşı çıkan İmamoğlu, bugün Twitter hesabından Kanal İstanbul’un kentinde su kaynaklarına vereceği zararı anlatan bir video paylaştı.

Videoda, Kanal İstanbul’un ihale alacak şirketler için ‘rüya gibi bir proje’ olduğu belirtilerek “Bu işten memnun kalacaklar ama onları memnuniyetinin bedelini biz ödeyeceğiz” ifadesine yer verildi.

İmamoğlu’nun aktardığına göre, Kanal İstanbul’un yapılması halinde Terkos Gölü’ne tuzlu su karışma riski doğacak. Sazlıdere Barajı’nın devreden çıkacağı, kentin su ihtiyacının yüzde 29’unu karşılayan kaynağını kaybedeceği de kaydedildi.