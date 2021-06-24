İmamoğlu: ''Kanal İstanbul'a karşıyım dedim ve halk beni seçti''

Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin basın açıklaması yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu projenin net olarak karşısında olduğumu ifade ettim. Karşı duracağım dedim ve halk beni seçti. Bu ifadelerime karşılık beni seçti. Bana göre bu proje değil, sadece bir fikir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sazlıdere İSKİ tesislerinde, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin basın açıklaması yaptı.

"Sizlere özel bir alanda, Sazlıdere Barajı'nda sesleniyoruz" diyen İBB Başkanı İmamoğlu, "Bu baraj İstanbul'un önemli su havzalarından biri. Bu bölge en önemli tarım alanlarını da içerisinde bulunduruyor. Burası 1998 yılında, başka bir siyasi partinin iktidar olduğu dönemde, DSİ tarafından yapıldı bu baraj. Erdoğan'ın belediye başkanı olduğu dönemde, 23 yıl önce İstanbul'un su ihtiyacı için yapıldı ve İBB'ye devredildi. Yıllık 55 milyon metreküp su verimi var. Yüzde 10'a yakın su ihtiyacını karşılıyor. Doluluk oranı da yüzde 45'e yakın" dedi.

YAPILACAK TEMEL ATMA TÖRENİ, KANAL İSTANBUL'UN DEĞİL

Gazetecilere, "26 haziranda ne olcak sorusunun yanıtını vermek için topladık" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bu projenin net olarak karşısında olduğumu ifade ettim. Karşı duracağım dedim ve halk beni seçti. Bu ifadelerime karşılık beni seçti. Bana göre bu proje değil, sadece bir fikir. Adına beton kanalı dediğimiz proje bir devlet projesi değildir. Bir seçim projesi, bir seçim vaadidir.

Haziran ayının ilk haftasında şantiye izinsiz olarak İSKİ yolları kullanılarak kuruldu. İSKİ şantiye alanıyla ilgili bilgi istemiş ve cevap verilmeden alelacele şantiye kurulmuştur. Bunun üzerine İSKİ şantiyeyi tahliye etmiştir. Devlet kurumları işgal eder gibi iş yapmaz. Askerlerin gözetiminde şantiye 500 mete uzağa kurulmaya başlandı.

Kanal İstanbul ilk kez 2011 tarihinde bir seçim propagansı olarak açıklandı. Bu temeli atılacak köprü inşaatı Kanal İstanbul'dan yıllar önce 3. Köprüden dolayı yapılması planlanmış ve planlara işlenmişti.

Cumartesi yapılacak temel atma töreni Kanal İstanbul'un temel atma töreni değildir. Yol yapım temel atma törenidir. Burada bir köprünün yapılacak olmasının kanal projesi ile ilgisi bulunmaktadır

4 Kasım 2020'de alelacele kamulaştırma kararı alındı bu bölgeyle ilgili. Bu milyarlarca lira kamulaştırma bedeli ödenmesi anlamına geliyor. Acele kamulaştırma kararı alınmasının üzerinden 8 ay geçmesine rağmen kamulaştırma bedelleri de ödenmedi."